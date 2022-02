Red Bull-zusterteam AlphaTauri presenteert nieuwe F1-auto

Scuderia AlphaTauri, naast Red Bull Racing het tweede team in de Formule 1 dat van Red Bull is, presenteert zijn nieuwe Formule 1-auto. Met de AT03 hoopt het team in het Formule 1-seizoen van 2022 dichterbij de topteams te komen.

Scuderia AlphaTauri heeft online de AT03 gepresenteerd. De nieuwe Formule 1-auto van het Italiaanse team heeft een kleurstelling die sterk doet denken aan die van vorig jaar, toch is er uiteraard door de nieuwe reglementen heel veel anders. De AT03 die we nu te zien krijgen, lijkt al aardig het 'echte werk' te zijn, al komen er ongetwijfeld nog tal van aerodynamische snufjes bij op de auto voor het eerste raceweekend in Bahrein. Wat in ieder geval een dik pluspunt verdient, is dat AlphaTauri meteen een behoorlijk uitgebreide reeks foto's deelt. Dat geeft weer een wat beter beeld van hoe de 2022-auto's er in actie uit zullen zien.

Net als de voorgaande jaren maakt AlphaTauri gebruik van een 1.6 V6 van Honda, dezelfde specificatie als die in de Red Bull Racing RB18 ligt. De krachtbron wordt nog door Honda zelf gebouwd, alleen is Honda flink naar de achtergrond getreden als motorleverancier. Vandaar dat er - net als bij Red Bull - geen Honda-logo's meer op de auto staan. Wel verwijst een subtiel HRC-logo (Honda Racing Corporation) achteraan op de zijkant van de auto nog naar de banden met Honda.

AlphaTauri kan terugkijken op een redelijk succesvol 2021-seizoen met coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda, waarin het als zevende eindigde en één podiumplaats bemachtigde. Toch hoopt het uiteraard op meer dan dat. In 2019, toen het nog Scuderia Toro Rosso heette, kende het zijn beste seizoen sinds 2008 en werd het zesde bij de constructeurs. Het team, waar Max Verstappen bij debuteerde in de F1, kan in ieder geval rekenen op onderdelen van Red Bull Racing om een stap vooruit te zetten. In het verleden werden er vaak onderdelen van de vorige RB-auto overgenomen, dit jaar gaat het om actuele onderdelen, waaronder de versnellingsbak.