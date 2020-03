Alfa Romeo: 'Autosport mogelijk geen prioriteit na corona'

Hoe ernstig de gevolgen van de coronacrisis voor de auto-industrie, de autosport en de economie in het algemeen zullen zijn, laat zich nog raden. Dat er harde klappen vallen, is wel duidelijk. De toekomst van verschillende automerken in de Formule 1, waaronder Alfa Romeo, lijkt aan een zijden draadje te hangen.

Diverse automerken zijn vertegenwoordigd in de Formule 1; de absoluut top van de autosport. Niet alleen vanwege naamsbekendheid en prestige, maar ook ter versterking van het merk en technologische innovatie. Ferrari, Mercedes, McLaren, Renault, Alfa Romeo en Honda zijn de in de Formule 1 vertegenwoordigde automerken. Aston Martin komt er volgend jaar bij met hun eigen (overgenomen) team, zo is het plan. De coronacrisis maakt de toekomstige aanwezigheid van vrijwel al deze merken zeer onzeker.

Wanneer de auto-industrie opkrabbelt na de piek van de crisis, moeten de puinhopen bekeken worden. Deelname aan autosport, een dure aangelegenheid met niet altijd het hoogste rendement, lijkt een voor de hand liggende bezuinigingspost. Mercedes heeft nog niet officieel bevestigd in de Formule 1 te blijven en ook de toekomst van Renault in de sport leek al voor corona onzeker. Daarbij is Honda's F1-motorendivisie een enorme geldslurper. Die kraan gaat mogelijk (deels) dicht als Honda het geld nodig heeft voor het herstel na corona.

Nu is Alfa Romeo het eerste merk dat ook echt concrete twijfels uit over de toekomst vanwege het virus. Alfa Romeo Racing-teambaas Frédéric Vasseur in gesprek met Auto Hebdo: "Dit raakt iedereen op alle mogelijke manieren. Er liggen moeizame tijden voor ons. Er is een tijd vóór en een tijd na Covid-19," aldus de Fransman, die het vergelijkt met crises als de Golfoorlog, 11 september en zelfs de Tweede Wereldoorlog. "Het verandert onze prioriteiten en ik vraag me af of autosport er daar nog één van is."