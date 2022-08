Alfa Romeo Alfasud Ti QV (1984) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Er schitterde vrij onlangs nog een Alfa Romeo Alfasud in 'In het Wild', maar deze kunnen we niet aan je voorbij laten gaan. Hier zien we namelijk een heuse Alfasud Ti QV, de laatste sportieve topversie!

Nog geen jaar geleden stond er al een Alfa Romeo Alfasud in de spotlights, maar dat was een reguliere 1.5 die heel graag een Ti had willen zijn. Nu hebben we het echte werk voor ons, dankzij AutoWeek-forumlid Quadrifoglio Verde. Sterker zelfs; het gaat hier om een Ti QV. Met zo'n gebruikersnaam snappen we wel dat Quadrifoglio Verde erg enthousiast werd toen hij dit exemplaar tegenkwam.

Nou is een Alfa Romeo Alfasud sowieso al een zeldzaamheid in Nederland, maar zeker dit topmodel zul je niet snel meer tegenkomen. Er zijn er immers relatief weinig van gebouwd: de Ti QV verscheen in 1982 als spectaculaire zwanenzang van de Alfasud. Het toen al tien jaar oude model kreeg op de valreep nog een tot 105 pk en 133 Nm opgeschroefde 1.5 boxermotor in zijn neus. Dat niet alleen, de 'Sud' werd ook sportief aangekleed met speciaal bumperwerk, dubbele koplampen, karakteristieke lichtmetalen wielen, een houten stuurwiel, sportstoelen en een achterspoiler.

Met zo'n relatief potente boxermotor en lekkere aankleding spreekt de Alfasud Ti QV veel Alfa Romeo-liefhebbers tot de verbeelding. Om er zelf eentje te bezitten, is een tweede. De Alfasud werd namelijk, zeker in het begin, behoorlijk geplaagd door roestproblemen. Dat had onder meer te maken met de productielocatie. De Alfasud dankte zijn naam namelijk aan de behoorlijk zuidelijk gelegen fabriek, die vlakbij de Middellandse Zee stond. De zilte lucht daar, in combinatie met slechte behandeling van sowieso al ondermaats staal, maakte dat de Alfasud al op jonge leeftijd met roest te kampen kon krijgen.

Ze hebben dus vaak wel wat liefde nodig om ze lang op de weg te houden, maar voor deze Ti QV is zo te zien goed gezorgd. Hij is ook al dik acht jaar bij dezelfde eigenaar, dus van ware liefde kun je waarschijnlijk wel spreken. Opvallend is trouwens de datum van eerste registratie. Deze Alfasud werd namelijk in september 1984 aan de eerste eigenaar afgeleverd. Het is daarmee waarschijnlijk één van de laatste Suds ooit geleverd.