Alejandro Mesonero-Romanos nieuwe designbaas Alfa Romeo

Waar rook is, is vuur, zo blijkt maar weer. In april kwam het gerucht al naar buiten dat Mesonero-Romanos naar Alfa Romeo zou gaan. Nu is het officieel. Alfa Romeo meldt dat de Spaanse ontwerper op 1 juli in dienst treedt. De 53-jarige studeerde aan de Royal College of Art in Londen en begon in 1995 zijn carrière als ontwerper in zijn thuisland, bij Seat. Daarna kwam hij bij Renault terecht, om vervolgens tien jaar geleden weer terug te keren naar Seat. Vorig jaar kwam hij weer onder de vleugels van Renault te werken voor Dacia en Lada, maar dat bleek geen lang leven beschoren.

Mesonero-Romanos is onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de Seat Bolero Concept (een voorbode op de eerste Leon) en de Renault Laguna Coupé. Ook de recentste twee generaties van de Seat Leon, de Seats Ateca, Arona, de (huidige) Ibiza en Tarraco ontstonden onder leiding van de Spanjaard, net als de Cupra's Born, Tavascan en Formentor. Jean-Pierre Ploué, hoofdverantwoordelijk voor design binnen Stellantis, is in zijn nopjes met de komst van Mesonero-Romanos: "Alejandro's komst is een geweldige kans voor Alfa Romeo. Hij is een autoliefhebber en heeft geweldig werk geleverd bij Cupra. Het ontwerpteam en ik kijken ernaar uit om met hem samen te werken."

De ontwerper wacht waarschijnlijk de taak om Alfa Romeo een nieuw hoofdstuk in te loodsen qua design. De komende jaren komen onder meer twee nieuwe SUV's op de markt. Waarschijnlijk wordt zijn eerste taak om het ontwerp van één daarvan, de voorlopig als 'Brennero' aangeduide compacte cross-over, productieklaar te krijgen.