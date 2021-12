Aito M5: met een vleugje Huawei

Huawei en Seres gingen eerder dit jaar een samenwerking aan. Zo verkoopt Huawei onder meer de SF5 van Seres, maar de collaboratie tussen de twee Chinese bedrijven gaat nu een stap verder. Huawei en Seres komen met een nieuw automerk: Aito. Aito, wat staat voor 'Adding Intelligence to Auto' presenteert direct zijn eerstgeborene: de M5.

De Aito M5 is geen in de basis geheel nieuw model, feitelijk is het een aangepaste versie van de reeds genoemde Seres SF5. De Aito M5 heeft een eigen front met onder meer een afwijkende grille en bumper, maar er is meer. De M5 heeft namelijk een compleet eigen raampartij, andere portieren en een compleet eigen achterste. Ook het interieur wijkt af van dat van de Seres SF5 waarmee de auto zijn techniek deelt. De auto is 4,77 meter lang en heeft een wielbasis van 2,88 meter. De afstand tussen de voor- en achteras is daarmee gelijk aan die van de SF5, maar de M5 is wel 7 centimeter langer.

Net als de Seres SF5 is de M5 elektrisch aangedreven, maar heeft de SUV ook een verbrandingsmotor. De M5 heeft namelijk een 125 pk sterke 1.5 turbomotor onder de kap die als generator werkt voor het 40 kWh grote accupakket. De M5 komt met zowel achter- als vierwielaandrijving beschikbaar. De vierwielaangedreven versie is in de basis 428 pk sterk. De elektromotor op de vooras levert 224 pk, het exemplaar dat de achterwielen aandrijft schopt het tot 204 pk. Ook komt er een Performance-versie die een systeemvermogen van 496 pk heeft.

In het binnenste van de M5 vinden we een 15,6 inch groot infotainmentsysteem dat op software van Huawei (Harmony OS) draait. Achter het stuur zit een 10,4 inch groot digitaal instrumentarium. Opvallend is de aan de bestuurderszijde aan de binnenkant van de A-stijl gemonteerde camera waarmee de M5 de bestuurder herkent en op basis daarvan diverse instellingen aanpast. De eerste exemplaren van de Aito M5 komen in het voorjaar van 2022 op de Chinese markt. Een jaar later presenteert Aito zijn tweede model.