ADAC: 'Suda SA01 te onveilig voor openbare weg'

Wellicht had je nog niet van de Suda SA01 gehoord. Dat is niet heel gek, want de Chinese EV is bij ons niet leverbaar. In Duitsland kun je 'm wel kopen: daar kost hij inclusief subsidie €10.390. Op het eerste gezicht maakt hem dat een aantrekkelijke aanbieding: de SA01 heeft een accupakket met een capaciteit van 40 kWh, waarmee je in theorie een actieradius van 200 kilometer kunt halen. Het vermogen van de elektromotor bedraagt 109 pk en het koppel 240 Nm. Dat zorgt niet voor wereldprestaties, zo bedraagt de topsnelheid 134 km/h. Het laden gaat eveneens niet heel snel: bij een snellader is de maximale laadsnelheid 22 kW. Dat worden veel bakjes koffie.

Dat is nog tot daar aan toe, maar volgens de ADAC is de SA01 veel te onveilig naar hedendaagse maatstaven. Zo heeft de SA01 geen airbags, ESP of andere veiligheidssystemen, zoals een remassistent, aan boord. Zelfs gordelspanners schitteren door afwezigheid. Dat vertaalt zich naar een slecht resultaat in de crashtest, waarbij volgens de ADAC bij een frontale botsing met 64 km/h het hoofd en de borst van de bestuurder het stuur hard raken, met ernstige verwondingen tot gevolg. Daarnaast was de schade na het ongeluk dermate groot dat de deur aan de bestuurderskant compleet verwrongen was. Ook heeft de SA01 geen beveiliging waarmee reddingswerkers de hoogspanning van de auto kunnen halen.

Toch toegestaan

Naast het gevaarlijke resultaat in de crashtest is het rijgedrag van de SA01 volgens de ADAC ondermaats. Door het gebrek aan ESP was de auto bij een uitwijkmanoeuvre niet meer te corrigeren, de remweg was veel te lang en bij het optrekken trad wielspin op door de afwezigheid van tractiecontrole. Ondanks de bovengenoemde zaken mag de SA01 wel gewoon verkocht worden onder de zogenoemde 'kleine serie typegoedkeuring'. Dat betekent dat er jaarlijks maximaal 1.000 Suda's op kenteken gezet mogen worden. Volgens de ADAC maakt Suda misbruik van deze regeling, omdat het niet de bedoeling is dat fabrikanten voertuigen op de markt brengen die 'niet voldoen aan de huidige stand van de techniek'. In Nederland wordt de Suda vooralsnog niet aangeboden, maar gezien de lage jaarlijkse oplage is het überhaupt nog maar de vraag of we hem vaak tegen gaan komen op de Europese wegen.