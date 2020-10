Acura MDX Prototype is productierijp

Na een stel teasers heeft Acura de MDX Prototype gepresenteerd. Acura plakt maar wat graag het woord 'Prototype' achter een voor voor 99 procent productierijpe showauto en dat betekent dat Amerikaanse SUV-liefhebbers goed naar deze MDX Prototype moeten kijken. Denk er wat MDX-badges bij en je hebt namelijk de volledig nieuwe, vierde generatie van de MDX te pakken.

De MDX is een in Nederland compleet onbekende auto, daar Acura op onze markt nooit actief is geweest. Toch bestaat de MDX al enige tijd. De eerste generatie werd al in 2000 op de Noord-Amerikaanse markt gebracht en na twintig jaar is de vierde serie van de MDX in aantocht. De grote broer van de hier tevens onbekende RDX is een zevenzits-SUV met drie zitrijen die technisch sterk is gelieerd aan de Honda Pilot. De nieuwe MDX wordt vormgegeven volgens Acura's jongste designtaal, een ontwerpstijl die eerder al bij de TLX en de reeds genoemde RDX werd toegepast. De nieuwe SUV krijgt een uitgesproken voorkant met platte koplampen, een brede grille en sportief ogende verticale 'koelopeningen'. De vorm van de achterlichten lijkt op die van de voorste exemplaren , die zijn dus net zo strak vormgegeven. Onderaan de bilpartij een nogal sportief uitziende achterbumper met aan weerszijden een uitlaateindstuk.

Uitgebreide technische specificaties geeft Acura nog niet vrij, daar is het nog te vroeg voor. Wel zegt het merk dat de wielbasis met 7,5 centimeter is gegroeid tot 2,9 meter. Acura zet de MDX als een sportieve SUV op de markt en benadrukt dan ook dat de cabine meer naar achteren is geplaatst, waardoor je voorin de MDX ruim 5,5 centimeter verder van de vooras af zit dan voorheen. De op 21-inch lichtmetaal geplaatste MDX moet ook een stukje breder zijn dan het uitgaande model. Het interieur vertoont sterke gelijkenissen met dat van de halverwege dit jaar vernieuwde TLX. Het dashboard heeft een hoge middentunnel en een 12,3 inch breed infotainmentscherm dat bovenop het dashboard is geplaatst, maar er deels in verzonken is. Het geheel heeft een zowel luxueuze als sportieve uitstraling. Ook de tellerbak is volledig digitaal. Hier zien we ook een 12,3-inch groot scherm. Wat motoren betreft, is de informatie ook nog vrij summier. De MDX komt er in ieder geval met twee motoren. Er komt een 3,5-liter grote atmosferische V6 die gekoppeld is aan een tientraps automaat én een voor de sportieve Type S-uitvoering bestemde geblazen 3.0 V6 die 360 pk en 480 Nm krachtig is. Beide versies zijn vierwielaangedreven.

Wie warm wordt van deze concrete MDX-vooruitblik, die moeten we teleurstellen. De MDX komt namelijk wederom niet naar Europa.