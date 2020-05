Acura laat nieuwe TLX doorschemeren

De gloednieuwe Acura TLX wordt over een week aan de wereld getoond. Dat laat het luxemerk van Honda weten. De achterkant van de sedan is alvast te zien, al heeft de auto verder ook weinig verrassingen meer in petto.

Wie in de markt is voor een Acura TLX, moet toch echt even de grote plas over naar Noord-Amerika, maar dat maakt de auto zeker niet irrelevant voor ons. De achtste generatie van de Honda Accord (de laatste die hier in Nederland nog werd verkocht) en de Acura TSX waren namelijk tweelingen. De TSX werd op zijn beurt opgevolgd door de TLX. De TLX heeft dus een voor ons bekende voorvader en des te interessant is het als er een geheel nieuwe generatie voor deze Acura klaarstaat. Acura laat weten dat het op donderdag 28 mei het doek van de splinternieuwe TLX trekt.

In een teaservideo waarin het grote nieuws bekendgemaakt wordt, laat Acura alvast de achterkant van de nieuwe TLX zien. Die oogt beduidend minder Aziatisch dan die van de huidige, reeds zes jaar oude TLX. Sterker zelfs, voor een voor Noord-Amerika bedoelde auto heeft het zelfs best een vrij Europese aanblik. Als je er wat Opel Insignia in ziet, verklaren we je absoluut niet voor gek. Helder is in ieder geval dat Acura haar eigen Type S Concept van 2019 als inspiratiebron heeft gebruikt. Wie al een beeld wil krijgen van hoe de auto er in z'n geheel uit komt te zien, kan gelukkig alvast een blik werpen op de eerder deze maand opgedoken patenttekeningen. Mocht dat nou tot enthousiasme leiden, dan hebben we helaas een teleurstellende boodschap: een Europese variant (weer als Honda Accord bijvoorbeeld) hoeven we niet te verwachten.