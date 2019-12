Achtergrond: verzekeringen en vuurwerkschade aan je auto

De vorige jaarwisseling resulteerde in 15 tot 20 miljoen euro aan schade door vuurwerk en brand aan onder meer particuliere woningen en auto's. Wat dekt de autoverzekering en wat kun je doen om schade aan de auto te beperken of te voorkomen?

Tijdens de jaarwisseling is het niet ondenkbaar dat je auto schade oploopt door het afsteken van vuurwerk. Dit kan heel onschuldig zijn, zoals smelt- en schroeischade op de carrosserie tot aan brandschade en vandalisme.

Met een WA-autoverzekering met beperkt of volledig casco krijg je brandschade als gevolg van vuurwerk vergoed, mits er geen sprake van opzet is. Dit geldt ook voor ruitschade. Lakschade is alleen gedekt met een allriskverzekering. Bovendien heeft het gevolgen voor de zogeheten no-claimkorting.

Datzelfde geldt voor schade als gevolg van vandalisme tijdens Oud en Nieuw. Alleen als je weet wie de daders zijn en op wie je de schade kunt verhalen, behoud je je no-claimkorting. Je doet er goed aan de polisvoorwaarden van de autoverzekering te bestuderen, aangezien er verschillen met betrekking tot de definitie van brand zijn. Zo kan het zijn dat lakschade niet als brandschade wordt gezien.

Auto door de wasstraat halen

Daarnaast kun je een aantal zaken doen om schade aan je auto zoveel mogelijk te voorkomen. De meest voor de hand liggende optie is om het voertuig te verplaatsen naar een rustigere locatie, mits voorhanden.

Tevens kan een autohoes een uitkomst bieden. Hiermee kun je in ieder geval voorkomen dat kruitresten in de lak kunnen trekken of dat er vonken op de auto terechtkomen. Wat je ook kan doen, is je auto nog voor de jaarwisseling door de wasstraat halen en extra was aan te laten brengen. Hiermee is de lak net even wat beter beschermd tegen kruit of vonken dan normaliter het geval is.

Heb je daar voor Oud en Nieuw geen tijd meer voor, was dan de auto zo snel mogelijk na de jaarwisseling en blijf dat gedurende de maand wat vaker doen. Zo kun je er zeker van zijn dat achtergebleven kruitresten geen schade veroorzaken aan de lak.