Achterbankverklikker straks standaard in de VS

Persbureau Reuters meldt dat het gaat om een ‘achterbankverklikker’. Het is niets meer dan een systeem dat aan de bestuurder vraagt om de achterbank te controleren voor het verlaten van de auto. Vorig jaar kwamen in het land aan de andere kant van de Atlantische Oceaan maar liefst 53 kinderen om nadat ze in een stilstaande auto werden achtergelaten. Volgens de Amerikaanse beleidsmakers is dat een record. In de afgelopen twee decennia kwamen er in totaal meer dan 800 kinderen om in geparkeerde auto’s.

Hoewel je moeilijk de producent van een auto verantwoordelijk kunt houden voor deze tragische gebeurtenissen scharen vele merken zich achter de afspraak. General Motors, Ford, Volkswagen, Toyota, Hyundai en Honda doen mee. Samen zijn zij goed voor 98 procent van de autoleveringen in de VS. Fiat Chrysler Automobiles wil het systeem wereldwijd toepassen, maar weet nog niet op welke termijn. Hyundai denkt al in 2022 alle auto’s in de Staten ermee te kunnen uitrusten. Of de verklikker in Europa ook gemeengoed zal worden, valt nog te bezien.