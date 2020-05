ACEA: Europa telt 142 autofabrieken

De een na de andere autofabrikant sloot in april de poorten van zijn productiefaciliteiten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Inmiddels worden steeds meer fabrieken weer in gebruik genomen. De European Automobile Manufacturers Association maakt inzichtelijk hoe groot het aantal 'autofabrieken' in Europa is.

Volgens de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) zijn er in Europa momenteel 142 fabrieken waar personenauto's worden geproduceerd. Dat is lang niet alles. Uit de gegevens van ACEA blijkt namelijk verder dat er 38 productielocaties zijn waar bedrijfsauto's worden gebouwd. Daarnaast zijn er 58 fabrieken in Europa waar zogenoemde 'heavy duty-vehicles', denk aan vrachtwagens en shovels, in elkaar worden gezet. Ook worden op 58 productielocaties bussen gefabriceerd en er zijn maar liefst 71 fabrieken te vinden waar motoren worden vervaardigd.

Medio maart sloot de ene na de andere autofabrikant de poorten van zijn Europese fabrieken. Volgens ACEA loopt de productieschade op tot meer dan 2,3 miljoen niet-gebouwde voertuigen.

Ook in Nederland worden op diverse plekken auto's geproduceerd. Zo is Donkervoort in Lelystad gehuisvest en staat Spyker in ieder geval op papier nog in Zeewolde geregistreerd. Daarnaast heeft Tesla in Tilburg een assemblagehal staan. De VDL Nedcar-fabriek in Born, waar modellen van BMW en Mini van de band lopen, is ongetwijfeld de bekendste autofabriek van ons land.

VDL Group heeft in Heerenveen, Venlo en Valkenswaard onder meer fabrieken staan waar het bussen produceert. In Zwolle staat een faciliteit waar Volkswagen AG Scania vrachtwagens bouwt. In Veenendaal staat een productiefaciliteit van Ginaf en in Eindhoven worden zowel complete DAF-trucks als krachtbronnen geproduceerd.