Abt krikt vermogen Audi's RS4, RS6, RS7 en RS Q8 op

Er was veel Audi RS-nieuws het afgelopen halfjaar. Vorige zomer verscheen de gloednieuwe RS6 Avant. Vlak daarna zagen we de nieuwe RS7 Sportback voor het eerst en in oktober profiteerde de RS4 van de A4-facelift. Tenslotte werd ook de RS Q8 nog onthuld in november. Al deze modellen kunnen voortaan langs bij Abt voor een snufje extra vermogen. Zeg maar gerust een flinke snuf.

Om te beginnen heeft Abt voor de RS4 weer een upgrade klaar. Dankzij aangepaste motorsoftware van Abt neemt het vermogen van de 2,9-liter V6 toe van 450 pk naar 510 pk. Het maximumkoppel stijgt met 60 Nm en komt na de Abt-behandeling uit op 660 Nm. Er is ook nog een tweede stap mogelijk, waarmee de cijfers uitkomen op 530 pk en 680 Nm. Voor die laatste installeert Abt ook een eigen radiateur en luchtinlaat.

De RS6, RS7 en RS Q8 hebben ieder de 4,0-liter V8 onder de kap die standaard goed is voor 600 pk. Voor al deze modellen komt, niet geheel verrassend, dezelfde upgrade van Abt beschikbaar. Daarmee komt het vermogen uit op, hou je vast, 700 pk. Geen stoeptegel is meer veilig met het nieuwe koppel van 880 Nm. Uiteraard is het extra vermogen naar wens ook nog combineerbaar met het nodige uiterlijke vertoon, want de tuner heeft voor de hele rij nieuwe RS'en (zoals te zien is op de foto's) ook optische Abt-kenmerken in het vat.