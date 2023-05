Abarth 500e: nieuwe uitvoeringen en prijzen onthuld

Na het succes van de eerste elektrische Abarth – de 500e Scorpionissima – is het nu tijd voor de reguliere varianten van die auto, de 500e en 500e Turismo. Daarmee zakt de vanafprijs voor de elektrische stadsauto een stukje, want de rijk uitgeruste launch edition was met een minimumbedrag van €44.000 (en €47.000 voor de 'cabrio') bepaald geen koopje. Desondanks waren alle beschikbare Scorpionissima's volgens Abarth wel al binnen enkele weken uitverkocht. Vandaar dat we spreken van een succes.

Enfin. De Abarth 500e is er vanaf heden dus ook als naamloze instapper en als Turismo, waarbij de onderlinge verschillen én de verschillen ten opzichte van de Scorpionissima hem alleen in de uitrusting zitten. We beginnen met de 500e-zonder-toevoeging, die per direct voor vanaf €39.490 te bestellen is. Wil je er een met een canvas dak, dan dien je minstens €42.490 achter te laten bij de dealer. Opmerkelijk, want bij de Turismo-uitvoering is het prijsverschil tussen de dichte en de open versie €500 kleiner.

Turismo standaard behoorlijk compleet

Ga je desalniettemin voor de minst prijzige 500e, dan is je auto te herkennen aan de 17-inch wielen. Over overige uiterlijke verschillen tussen de instapper en de Turismo rept Abarth niet, maar de standaarduitrusting verschilt wel. De instapper beschikt altijd over zaken als klimaatregeling, navigatie en full-ledverlichting rondom, waardoor we kunnen spreken van een standaard al betrekkelijk rijk uitgeruste auto.

Wie toch voor de Turismo kiest, die voor vanaf €43.490 in de orderboeken staat (€45.990 voor de cabrio), voegt aan die standaarduitrusting 18-inch wielen, alcantara stoel- en stuurbekleding, een JBL Premium Audio-systeem, keyless go, een achteruitrijcamera en de sound generator toe. Laatstgenoemde is een speaker die Abarth vóór de achterbumper plaatst en ervoor kan zorgen dat je 500e van buiten als iets anders klinkt dan een elektrische auto, bijvoorbeeld als een elektrische gitaar (heus waar) of als een Abarth met viercilinder.

Specificaties

Zoals vermeld zijn de specificaties van elke Abarth 500e hetzelfde, want onderhuids zijn er – naamloos, Turismo of Scorpionissima – geen verschillen. Elke uitvoering doet het met een 154 pk sterke elektromotor op de vooras, goed voor een 0-100-sprint in 'minder dan 7 seconden'. Wie rustig omspringt met de beschikbare power zou (afhankelijk van de wielmaat) tot 265 WLTP-kilometers ver moeten kunnen komen, met dank aan een accupakket met een netto capaciteit van 37,8 kWh.

De elektrische Abarth 500e is per direct te bestellen.