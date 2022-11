Elektrische Abarth 500e gelekt

De Abarth 500e, die op 22 november wordt gepresenteerd, lekt nu alvast het internet op. Instagram-gebruiker carzturbo liep ertegenaan toen er persmateriaal van de auto werd geschoten in een Italiaanse stad. De Abarth verschilt rondom van zijn Fiat-broertje, maar verrassend is het niet.

Gisteren nog uploadde Abarth een eerste teaser van de aanstaande Abarth 500e, het sportievere broertje van de Fiat 500e. Daarop was alleen een voorwiel te zien. Een dag later weten we al meer van zijn uiterlijk, want een oplettende voorbijganger maakte wat foto's van de nieuwe Abarth terwijl hij vermoedelijk voor promotiemateriaal van Abarth zelf werd vastgelegd.

Omdat we verder niets nieuws te weten komen over de Abarth, nemen we je alleen even mee langs wat er op de foto's te zien is. Eerste indruk: de uiterlijke verschillen met de Fiat 500e zijn vrij klein. Aan de voorkant zien we dezelfde motorkap met daarop een Abarth-logo waar de Fiat geen merkembleem heeft zitten, en daarin de elementen die de koplampen optisch rond moeten maken. Die delen lijken donkerder uitgevoerd dan bij de Fiat.

Minder lief

Iets verder naar beneden zien we een nieuwe voorbumper met daarin de gaatjes die we eerder al konden zien. Die bumper is wat minder 'lief' getekend dan die van de Fiat. Laatstgenoemde kent aan de uiteinden van de luchtopeningen oplopende lijnen, waar die bij de Abarth vanaf het midden van de auto gezien naar beneden lopen. Onder aan de voorkant zien we een contrasterende 'lip' en tussen de bumper en motorkap staat 'Abarth', waar bij de Fiat twee chroomstripjes huizen met daarop de aanduiding '500'.

Aan de zijkant zien we op de stickers en de wielen na geen verschil, al vermoeden we dat de Abarth iets dichter bij het asfalt ligt dan de Fiat. De achterkant zette carzturbo niet op de foto, maar komt wel voorbij in een filmpje dat hij maakte - vandaar de slechte kwaliteit. Ook daar lijken de verschillen met de Fiat klein, al ontwaren we een lijn in de achterbumper die we eerder nog niet zagen. Die moet ongetwijfeld de illusie wekken dat de snelle elektrische stadsrakker iets van een diffuser heeft. Een grotere spoiler heeft hij wél.