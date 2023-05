Abarth 500e – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De eerste elektrische Abarth is net als zijn benzinegestookte voorgangers een auto die juist niet de ratio, maar het hart tracht aan te spreken. De grote vraag is echter of de basisversie dat al voldoende doet, of dat het nodig is om de portemonnee (nog) verder open te trekken.

Abarth 500e - €38.490

Met een vanafprijs van €38.490 is de compacte en vrij onpraktische Abarth 500e natuurlijk geen auto voor koopjesjagers. Wie hem met een nuchtere bril bekijkt, zal snel tot de conclusie komen dat er voor vergelijkbare bedragen – hallo Tesla Model 3! – ruimere en snellere EV’s te koop zijn die veel verder komen op een volle accu, maar dat is niet het punt van de Abarth. Deze auto koop je omdat je hem wilt, maar dan nog speelt geld wel degelijk een rol. Wie een Abarth overweegt, moet immers kiezen uit de verschillende varianten.

Altijd dezelfde accu

Heel veel keuze is er overigens niet. De Abarth is er als driedeurs hatchback en als Cabrio, met het van de Fiat 500 bekende roldakje. Die laatste is overigens €3.000 duurder dan de dichte versie en kost dus €41.490. De 3+1-versie van de Fiat 500, dus met een extra (achter-)deurtje aan één kant, is vooralsnog niet als Abarth leverbaar.

Beide carrosserievarianten zijn er in twee versies, een naamloze basisvariant en een duurdere Turismo. In technisch opzicht is er geen verschil: alle Abarths 500e worden voortgestuwd door een 155 pk sterke elektromotor, die zijn stroom krijgt van een 42 kWh groot accupakket (netto 37,8 kWh). De kans dat je de opgegeven actieradius van 265 km haalt, is met de basisversie groter dan met de duurdere varianten. De instapper staat met 17 inch namelijk op een maatje kleinere wielen, wat altijd goed nieuws is voor het verbruik van een EV.

Acid Green

Los van die wielen is er ook op uiterlijk vlak geen verschil tussen de basis-Abarth en de duurdere variant. Hij krijgt dus niet alleen dezelfde dikke bumpers en opvallende Abarth-letters mee, maar ook de full-ledkoplampen die bij de Fiat-versie van deze auto optioneel zijn. Interessant is dat het bovenste deel bij de Abarth niet oplicht. Het ‘halve rondje’ in de motorkap is hier namelijk geen lamp, maar een stuk zwarte kunststof. Nog een leuk weetje: de dakspoiler van de hatchback is dezelfde als bij de Fiat 500e, terwijl de Cabrio een wat groter exemplaar heeft dan zijn standaard-broertje.

Qua ‘gratis’ lakkleuren is de keuze overzichtelijk, want alleen voor wit geldt geen meerprijs. Voor alle andere kleuren betaal je €700, maar dat opent interessante mogelijkheden. Behalve in zwart is de Abarth er namelijk ook in het ‘Acid Green’, ‘Adrenaline Red’ en ‘Poison Blue’, stuk voor stuk uiterst opvallende knalkleuren. Doen!

Sound Generator

Door naar het interieur. Ook hier lijkt er op het eerste gezicht weinig reden om voor de Turismo te gaan. Sportstoelen en een sportstuur zijn bijvoorbeeld altijd present, net als cruise-control, climate-control en een 10,25-inch touchscreen met navigatie, Android Auto, Apple Carplay en – uniek voor de Abarth – ‘Performance Pages’. Toch zijn er ook wezenlijke verschillen. Zo mist de instapper de Alcantara-accenten op stuur en stoel die de Turismo wél heeft en moet deze uitvoering het doen zonder keyless entry en zonder JBL-audiosysteem. Bovendien heeft alleen de Turismo de ‘Sound Generator’ die het geluid van een benzinemotor nabootst, de instapper doet het zonder die gimmick. In het geval van de hatchback trakteert de duurdere versie ook op een glazen panoramadak. Losse opties lijken er overigens in het geheel niet te zijn voor de elektrische Abarth, behalve de al genoemde kleuren dan.

De Turismo biedt dus weliswaar geen echt noodzakelijke extra’s, maar is onder de streep - tegen een meerprijs van €4.000 - wel een stuk smakelijker. Als toch al bijna 40 mille voor een hebbedingetje geen probleem is, zou die extra smaak zomaar eens een goed argument kunnen zijn om tóch voor die dikkere versie te tekenen. Je komt dan uit op een prijs van €42.490.