Abarth 500: 30 procent sterker dan elektrische Fiat 500e

Dit is de Abarth 500, de eerste volledig elektrische Abarth ooit. Het is bij lange na niet de krachtigste, maar de Abarth 500 mag zich wel de 'wildst accelererende' straatauto van het merk ooit noemen.

Twee jaar na de introductie van de volledig elektrische Fiat 500e presenteert Abarth zijn visie op die modieuze Italiaan. Dit is de Abarth 500, de eerste elektrische Abarth ooit, maar zeker niet de krachtigste uit de moderne geschiedenis van het merk. Van de 500-met-benzinemotoren leverde Abarth tot voor kort namelijk niet alleen een 145 pk sterke variant als 595, maar ook een 165 pk en zelfs 180 pk krachtige uitvoering. Eerder stond zelfs de 190 pk sterke 695 Biposto op de menukaart. Tot dergelijke vermogens komt de Abarth 500 niet. Zijn elektromotor levert namelijk een vermogen van tot 154 pk en 235 Nm. Minder pk's dus dan de 695 Biposto en twee van de drie 595's, maar wel zo'n 30 procent meer dan de sterkste elektrische Fiat 500e die het tot 118 pk schopt.

Prestaties

Abarth bestempelt zijn elektrische 500 als 'wildst accelererende ooit', maar dat betekent in Abarth-taal iets anders dan de snelste ooit. Hij schiet namelijk in 7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Rap zat, maar de 190 pk en 250 Nm sterke Abarth 695 Biposto van weleer had voor dezelfde sprint slechts 5,9 tellen de tijd nodig. Wel slaat de elektrische Abarth 500 de minder heftige 695's non-Biposto's op tussensprints om de horen. Volgens de Italianen zoemt hij al 50 procent sneller van 20 naar 40 km/h dan de reguliere 695's en versnelt hij in 1,5 tellen van 40 naar 60 km/h. Op die tweede tussensprint houdt de elektrische Abarth 500 de 695's een seconde achter zich. Verder verslaat de Abarth 500 die 695's op de sprint van 60 naar 100 km/h. Abarth heeft de elektrische 500 op de Misto Alfa Handling-baan van Balocco losgelaten, met als resultaat een rondetijd die een seconde sneller is dan die van de 695's.

Waar Fiat de elektrische 500e met een 24 kWh of 42 kWh accu levert, is de Abarth 500 er enkel met het grootste pakket. Hoe ver de Abarth 500 daarmee komt, houdt het merk nog even onder de pet. De Fiat 500e met deze accu in combinatie met de 118 pk sterke elektromotor schopt het tot een rijbereik van tot 331 kilometer, al zal deze Abarth naar verwachting iets daaronder zitten. Het volle vermogen is overigens niet beschikbaar in de Turismo-modus. In deze efficiëntere stand moet je het met 150 pk en 220 Nm doen. Naast een Scorpion Street geheten rijmodus kent de Abarth 500 de Scorpion Track-stand, waarin de 500 zich van zijn felste kant laat zien.

Het oor wil ook wat

Maar er is meer dan prestaties in de rechte lijn. Volgens Abarth is zijn elektrische 500 dankzij zijn langere wielbasis en grotere spoorbreedte ten opzichte van het vorige model stabieler. Ook zorgt de elektrische aandrijflijn samen met de plaatsing van het accupakket volgens Abarth voor een betere gewichtsverdeling, met, zo zegt men, een betere wegligging als logisch gevolg. Klinkt zo'n Abarth 500 nog een beetje? Als het goed is wel, maar wellicht niet helemaal zoals je verwacht. Het Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) dat veel elektrische auto's hun kenmerkende gezoem geeft bij het voorbijrijden, is door Abarth aangepast. Zodra je de 20 km/h doorbreekt, trakteert de Abarth 500 je op het geluid van - jawel - een tokkelende gitaar. Ook bij het aan- of uitzetten van de sportieve EV hoor je een gitaar in het interieur. Wie het geluid van een benzinemotor mist, kan de Abarth 500 tegen meerprijs uitrusten met een heuse Sound Generator, waarmee de 500 het geluid van een benzinemotor nabootst.

Design

Vanbuiten herken je de Abarth 500 onder meer aan zijn snuit, waarin je groot de merknaam Abarth leest. De Italianen hangen aan de voorzijde een speciale voorbumper met een sportiever ogend gaaswerk en voegen daaronder een extra lip toe. Onderaan de achterzijde zit een bumper met een diffuser-achtig geheel. Fiks lichtmetaal? Van de partij. Hetzelfde geldt voor zaken als Titanium Grey-kleurige zijspiegelkappen en led-koplampen met een 'Abarth-signatuur'. Op de flanken zit een opgefriste variant van Abarths bekende schorpioenbadge en bestel je de Abarth 500 als Cabrio, dan krijg je een zwart dak.

Geen nieuw model zonder een speciale introductieversie en dus debuteert de Abarth 500 als speciale Scorpionissima. Die heeft als hatchback een vast glazen dak en is er ook als Cabrio. Deze speciale introductiesmaak is er alleen in Acid Green of Poison Blue en staat op bijzonder 18-inch lichtmetaal. Abarth geeft hem speciale stalen pedalen met ingegraveerd logo en onder meer stalen instaplijsten. De alcantara sportstoelen hebben een schorpioenbadge met reliëf. Abarth voorziet de Scorpionissima onder meer van een met alcantara bekleed driespaaks stuurwiel. Stoelverwarming is standaard, evenals het 10,25-inch display dat bij het Uconnect-systeem hoort. Meer verwennerij komt in de vorm van een uitgebreid audiosysteem van JBL, cruisecontrol, Lane Keeping Assist en verkeersbordherkenning.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.