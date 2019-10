Aantal verkeersdoden door alcohol fors toegenomen

Het aantal slachtoffers dat in 2018 bij een door alcoholgebruik veroorzaakt verkeersongeluk is komen te overlijden, lag ruim tweemaal hoger dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers die NOS heeft opgevraagd bij de politie.

NOS schrijft op basis van bij de politie opgevraagde informatie dat er vorig jaar 36 personen bij een dodelijk verkeersongeval waarbij alcohol in het spel is geweest, om het leven zijn gekomen. In 2016 lag dit aantal nog op dertien. Van de 93 dodelijke ongelukken waarbij alcohol in het spel is geweest die na 2016 hebben plaatsgevonden, was de bestuurder in twee gevallen zelf onder invloed.

Uit de cijfers blijkt onder meer dat 2019 nog geen verbetering laat zien. In de eerste negen maanden van dit jaar zouden al 29 doden zijn gevallen door alcoholgebruik in het verkeer. Het totaal aantal verkeersongevallen waar alcoholgebruik een rol heeft gespeeld, neemt eveneens toe. Twee jaar geleden waren dat er 2.379, in 2018 stond de teller op 2.731 stuks. De politie zegt tegen NOS niet te kunnen verklaren waar deze stijging door wordt veroorzaakt.

Wel zou een toename van het gebruik een combinatie van zowel alcohol als drugs in het verkeer een rol kunnen spelen, zo schrijft NOS. Twee jaar geleden zouden bijna 180 betrokken bij een ongeluk zowel drugs als alcohol in hun systeem hebben gehad. In de eerste negen maanden van dit jaar ligt dat aantal al op 423 stuks.