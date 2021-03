Aantal slimme stoplichten wordt ruim verdubbeld

Wat deze intelligente verkeerslichten onderscheidt van reguliere verkeerslichten, is dat ze kunnen communiceren met de ambulances. De apparatuur in de ambulance geeft informatie over de locatie, bestemming en de rijrichting van de ziekenwagen. Op basis daarvan kunnen de verkeerslichten er bij een naderende ambulance voor zorgen dat deze veilig door kan rijden. Of andere hulpdiensten hier op termijn ook van gaan profiteren, is nog niet duidelijk. Het systeem wordt momenteel overigens ook gebruikt in bijvoorbeeld de app Flitsmeister, die andere weggebruikers een waarschuwing geeft bij een naderende ambulance.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hoopt dat op deze manier ongelukken met ambulances zijn te voorkomen. "De techniek helpt ons om het verkeer veiliger én duurzamer te maken, dit is een prachtig voorbeeld", zegt de bewindsvrouw. "Het lijkt eenvoudig, maar er komt veel bij kijken. We moeten geen kans onbenut laten om ongevallen te voorkomen, ik ben dan ook trots op deze stap voorwaarts."

Autofabrikanten zelf lijken ook in toenemende mate toenadering te zoeken tot het stoplicht. Audi kwam daar in 2016 bijvoorbeeld al mee. Via het Traffic Light Information-systeem laat de auto op het dashboard zien wanneer het volgende verkeerslicht op de route rood of groen wordt. Gezien de explosieve toename van het aantal slimme stoplichten ligt het voor de hand dat dit soort technieken in de nabije toekomst op bredere schaal toegepast gaan worden.