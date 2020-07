Aantal gestolen personenauto's stevig gedaald

In het eerste halfjaar van 2020 zijn fors minder personenauto's gestolen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dit is opvallend, aangezien het aantal lichte bedrijfswagens dat is gestolen juist sterk is toegenomen.

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 3.772 personenauto's gestolen. Hoewel dat nog altijd een behoorlijk aantal is, is het wel mooi 9,3 procent minder dan er vorig jaar in dezelfde periode werden ontvreemd. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Vooral personenauto's van vier jaar en ouder worden minder vaak gestolen.

Volkswagens zijn favoriet bij de autodieven. In het eerste halfjaar van dit jaar werden 673 auto's met een VW-logo op de neus gestolen. Toch ligt dat aantal 18 procent lager dan vorig jaar in dezelfde periode. Het diefstalrisico van een Volkswagen ligt in Nederland op 1 op 1.565. 31,4 procent wordt uiteindelijk weer teruggevonden. Op grote afstand van Volkswagen eindigt Renault met 290 gestolen auto's op de tweede plek. De diefstal van Renaults nam afgelopen maanden met 20,3 procent toe ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Het diefstalrisico van een Renault ligt in Nederland op 1 op 2.256, 30,3 procent wordt teruggevonden. Toyota volgt Renault op kleine afstand met 286 gestolen exemplaren (+20,7 procent). Het diefstalrisico van een Toyota ligt in Nederland op 1 op 2.132. Een kleine 25 procent wordt teruggevonden.

Meest gestolen merken

Aantal Percentage t.o.v 2019 Diefstalrisico 1 op: Terugvindpercentage Volkswagen 673 -18% 1.565 31,4 % Renault 290 +20,3 2.256 30,3% Toyota 286 +20,7% 2.132 24,8% Audi 232 -23,6% 1.250 37,5% BMW 216 -15% 1.687 33,8%

De Toyota C-HR is in Nederland het populairst bij het dievengilde. De afgelopen zes maanden zijn 89 exemplaren gestolen. Volgens de statistieken wordt daarmee 1 op de 195 C-HR's in ons land gestolen. Het terugvindpercentage ligt op 19,1 procent.

Modellen met het hoogste diefstalrisico

Aantal Percentage t.o.v 2019 Diefstalrisico 1 op: Terugvindpercentage Toyota C-HR 89 +134% 195 19,1% Toyota RAV4 61 +125% 460 18% Audi A1 59 -50% 485 20,3% Fiat 500 146 +23,7% 659 19,9%

Uitschieters

Merk en model Aantal Percentage t.o.v. 2019 Diefstalrisico 1 op: Terugvindpercentage Grootste stijger Lexus RX 450h 24 +2400% 102 20,8% Meest gestolen model Volkswagen Polo 273 -13,3% 1028 30% Minst teruggevonden Renault Captur 61 +30% 1103 14,8%

De daling van het aantal gestolen personenauto's staat in schril contrast met het aantal lichte bedrijfswagens dat wordt gestolen. In het eerste halfjaar van dit jaar werden 844 bedrijfswagens gestolen. In de eerste zes maanden van vorig jaar waren dat er nog 650. Slechts 33,4 procent van de gestolen lichte bedrijfswagens wordt teruggevonden. De meeste diefstallen van bedrijfswagens vinden plaats in de zuidelijke provincies en in de regio Rotterdam.