730 pk voor Mercedes-AMG GT Black Series

Mercedes-AMG breidt het bijna ondoorgrondelijke gamma van de AMG GT deze week uit met meest extreme versie waarin de auto beschikbaar komt. Nu is al bekend hoe groot de spierkracht van die Black Series gedoopte versie is.

Mercedes-AMG laat op zijn sociale kanalen weten dat er '730 redenen' zijn om enthousiast te worden van de op stapel staande AMG GT Black Series, een getal dat natuurlijk verwijst naar het vermogen waar de heftige creatie uit Affalterbach over komt te beschikken.

Die 730 pk is in ieder geval afkomstig uit de bekende 4.0 biturbo V8 die Mercedes-AMG in alle straatlegale AMG GT's en in diverse andere modellen hangt. Om dat vermogen uit de achtcilinder te persen, heeft Mercedes-AMG ongetwijfeld behoorlijk aan die machine moeten sleutelen. In de reguliere AMG GT is de V8 namelijk goed voor 476 pk, terwijl de S- en R-smaken het tot respectievelijk 522 pk en 585 pk schoppen. De momenteel snelste straatlegale AMG GT, de R, sprint in 3,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van zo'n 320 km/h. De Black Series gaat daar met zijn lagere gewicht, dankzij de toepassing van lichtgewicht onderdelen, ongetwijfeld fors overheen.

Black Series

Black Series is het label dat Mercedes-AMG plakt op zijn twee- en driedeurs modellen die naar een nog buitenissiger niveau worden getild. In het verleden hebben we de C 63 AMG Black Series, CLK 63 AMG Black Series, SL 65 AMG Black Series, SLK 55 AMG Black Series en SLS AMG Black Series gezien. Morgen wordt een dergelijke straatlegale raceversie van de AMG GT aan dat roemrijke rijtje toegevoegd. Helaas voor Mercedes-AMG lekten de eerste afbeeldingen vorige week al uit, kort daarop gaf de fabrikant zelf al iets van beeldmateriaal vrij.