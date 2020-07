Mercedes-AMG toont zelf GT Black Series

Mercedes-AMG zijn topversie van de GT liet zich gisteren onbedoeld al aan de wereld zien . Het hek is daarmee van de dam, want voor Mercedes zelf is er nu geen lol meer aan. Daarom stuurt het nu zelf een video de wereld in waarin de AMG GT Black Series de hoofdrol speelt.

Met de kennis van gisteren is het een vrij ironisch filmpje. In de korte speelfilm sluipt 'een bekende YouTuber' het hoofdkwartier van Mercedes’ sportieve tak binnen. In het geheim wil de foto’s van de extreme sportcoupé maken. Hij wordt door de Black Series echter zo verleid, dat hij een proefritje met de extreme Benz maakt. In de film is de heetst gepeperde AMG GT tijdens deze ‘proefrit’ vanuit alle hoeken te zien.

Geheel volgens Black Series-traditie is ook de Black Series-smaak van de AMG GT een bijzonder heftige verschijning. De Black Series ís sportiever dan de rest en dag mag gezien worden! Heftig aangepast bumper- en spoilerwerk moeten er voor zorgen dat de AMG GT aerodynamischer is dan zijn ‘minder bedeelde broertjes’. Kijk alleen al naar de forse luchtinlaten en de gigantische spoiler op de achterklep.

Over specificaties laat Mercedes-AMG zich nog niet uit, maar hij laat de huidige topversie van de GT uiteraard achter zich. Die GT R Pro is al goed voor een niet mals vermogen van 584 pk. In de wandelgangen wordt echter over een absurde sprong in het vermogen gesproken. De AMG GT Black Series zou 720 pk krijgen. Meer officieel nieuws vanuit het AMG-hoofdkantoor in Affalterbach volgt (hopelijk) snel.