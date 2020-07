Gelekt: Mercedes-AMG GT R Black Series

Mercedes-AMG werkt aan een absolute topversie van de GT; de Black Series. Die is nu al vroegtijdig in zijn geheel op het internet verschenen.

De Mercedes-AMG GT loopt inmiddels alweer redelijk wat jaartjes mee en met de 584 pk sterke GT R Pro heeft de strakgelijnde coupé al een topversie die niet mals is. Toch zit er meer in het vat, want al een krap jaar geleden dook een testexemplaar van een nog heftiger GT R op. De aanduiding 'Black Series', die Mercedes klaar heeft liggen voor zijn ultieme krachtpatsers, werd er toen al aan gelinkt. Deze foto's, die vandaag plots overal en nergens op het internet rondzwerven, tonen ongetwijfeld het eindresultaat.

De GT R Black Series maakt er geen geheim van dat hij meer in huis heeft dan zijn 'minder' bedeelde broertjes. We zien een rondom fors uitgebouwde en dicht tegen het asfalt gedrukte AMG GT, die niet alleen allemaal extra aerodynamische snufjes toebedeeld heeft gekregen, maar ook is voorzien van diverse extra luchtinlaten en S-ducts. De gigantische diffuser en de al net zo onbescheiden achterspoiler geven de auto een bips waar je u tegen zegt. Het is allemaal veel meer dan enkel uiterlijk vertoon, want dit is de versie die met alle eerder uitgekomen AMG GT's de vloer zal aanvegen.

Hoewel het nog wachten is op officieel beeld en nadere informatie gaat er al een hardnekkig gerucht rond dat deze Black Series alle grenzen verlegt qua vermogen. De 4,0-liter biturbo-V8 zou er in dit geval zo'n 720 pk vermogen uit stampen. Absurde cijfers, zelfs voor een Mercedes-AMG. Het zou deze Black Series in één klap boven aan de voedselketen zetten in Mercedes-land en waarschijnlijk wordt hij daar pas weggehaald als de Mercedes-AMG One eindelijk de weg echt op mag. We kunnen niet wachten op meer nieuws over deze auto vanuit Affalterbach!