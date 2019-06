63 procent van Europeanen wil geen diesel

AutoScout24 deed onderzoek onder meer dan 7.000 personen uit Duitsland, Italië, Oostenrijk, België, Frankrijk, Spanje en Nederland. Er werd gevraagd naar welke brandstof diegene op het oog heeft voor zijn of haar volgende auto. Een hybride-auto blijkt daarbij de populairste optie, met een gemiddeld percentage van 50 procent. Uitschieters zijn de Italianen (56 procent) en Spanjaarden (62 procent) die voor dit concept kiezen. Op de tweede plek treffen we benzine-auto’s, met gemiddeld 41 procent. In ons land en bij onze oosterburen blijkt dat het populairste motorconcept met respectievelijk 63 en 61 procent. Opvallend is dat benzine in Italië de minst populair brandstof is, met een aandeel van 15 procent van de ondervraagden die voor deze brandstof kiezen.

Wat verder opvalt, is dat in dit onderzoek volledig elektrische auto’s populairder zijn dan diesels. Over alle landen gezien scoort de EV 42 procent en de diesel 37 procent. In Spanje zijn ze het meest overtuigd van de elektrische auto (51 procent), gevolgd door Italië (45 procent). In ons land scoort de EV 41 procent. De Nederlandse man is trouwens iets meer fan van de EV, want met 47 procent willen zij liever een gestekkerde auto dan vrouwen (36 procent). Het is beduidend meer dan bij de diesel, want nog maar 19 procent van de Nederlandse ondervraagden wil een diesel. In Duitsland is dat 38 procent, Italië 34 procent en België, Frankrijk en Spanje met stuk voor stuk ongeveer 40 procent. Opvallend is Oostenrijk, waar 56 procent van de ondervraagden voor een diesel kiest. AutoScout vroeg ook aan de respondenten hoe ze over auto’s op waterstof denken, maar dat lijkt bij veel Europeanen nog een ver-van-mijn-bedshow met een aandeel van gemiddeld 18 procent.