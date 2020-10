30 jaar AutoWeek: dit was nummer 44 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 44 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 44?

Nieuws

Wie AutoWeek 44 van 1990 opensloeg, keek direct een heel belangrijke nieuwkomer in de ogen: de BMW 3-serie E36. Dat was nogal een verandering na de E30, die op dat moment al acht jaar onder ons was. De strakke lijnen van de nieuwe 3-serie en de 'koplampen achter glas' maakten er een opvallend geheel van. Op dat moment schreven we nog dat de komst van een Touring ongewis was, maar zoals we weten, is die er toch gewoon gekomen. Het succes van de E30 kon hij niet helemaal evenaren, maar toch was de de E36 in de jaren die volgden al snel een bekend gezicht op de Nederlandse wegen.

Een iets minder opvallend maar toch leuk nieuwtje was de komst van de 1.8-turbodiesel naar de Peugeot 205. De oudere diesels maakten van de 205 een erg betrouwbare, maar allesbehalve vlotte auto. De zelfontbrander met turbo moest dat laatste euvel wegwerken. Een echt rap ding werd het er nog steeds niet mee, maar hij was er wel voor de eeuwigheid. Een beetje 205 diesel kost tegenwoordig vaak meer dan eentje met een benzinemotor, vanwege de reputatie vrijwel onverwoestbaar te zijn.

Tests

Wie het liefst compact en betaalbaar reed, kon zijn hart ophalen in AutoWeek 44 van 1990. De eerste grote test in die editie was een dubbeltest tussen de vernieuwde Volkswagen Polo en Opel Corsa. De twee kleine Duitsers gingen er allebei tegenaan voor een tweede ronde, met vooral wat afrondingen van de voorheen zo hoekige jaren 80-vormen. Uiteraard was ook het technische verhaal flink tegen het licht gehouden en dat bleek vooral de wegligging van de Polo goed te hebben gedaan. De Polo kwam er uiteindelijk als totaalplaatje beter uit dan de Corsa, maar de Corsa was financieel wel duidelijk een stuk aantrekkelijker dan de Polo.

Iets verderop in AutoWeek 44 prijkte een andere test tussen twee compacte en inmiddels behoorlijk zeldzame auto's. De Citroën AX zag je destijds behoorlijk vaak, de Rover 111 aanzienlijk minder. Tegenwoordig zijn ze beide haast een inzending in 'In het Wild' waardig. De Rover maakte destijds een wat verfijndere indruk en dat was volgens de redacteur van dienst zijn meerprijs wel waard. De AX was echter meer een auto voor wie wat vlotter door het verkeer wilde gaan dan met de Rover. Wie al dat kleine grut überhaupt maar niets vond, kwam aan zijn trekken bij een triotest tussen de Fiat Tempra, Lancia Dedra en Opel Vectra. Twee uitgestorvenen, eentje met een iets langere adem. Het verwante Italiaanse duo kwam goed beslagen ten ijs tegen de geijkte succesvolle inzending uit Duitsland. Ze wachtten "een zonnige toekomst", was het oordeel. Uiteindelijk konden de Dedra en Tempra echter toch niet zulke potten breken als de Vectra.

Reportage

Voor een achtergrondverhaal over 'auto's' die je normaal niet snel tegen zou komen, ging AutoWeek langs bij Defensie. Daar kregen we een kijkje in de keuken, of beter gezegd de garage. Sommige voertuigen zijn inmiddels verdwenen, andere zijn er na al die jaren nog steeds, zelfs al waren ze toen al behoorlijk op leeftijd. De YPR, een uit de jaren 60 stammend pantservoertuig, wordt bijvoorbeeld nog steeds gebruikt. Het meest indrukwekkende apparaat was destijds de Leopard-tank. Die is er (helaas) al een aantal jaren niet meer bij in het Nederlandse leger als aanvalsvoertuig. Als genietank is hij nog wel actief. Ook zijn de Land Rovers Defender en vooral de Dafs 66 die we er toen nog troffen inmiddels vrijwel allemaal de deur uit.

Eerder dit jaar ging AutoWeek samen met Bovag op zoek naar de 'Beste Automobilist van Nederland'. In 1990 werd iets vergelijkbaars gedaan. En dat ging ergens om hoor! De winnaar werd uiteindelijk André te Winkel, die een splinternieuwe Volvo 440 mee naar huis mocht nemen! Een ander interessant experiment werd door de redactie zelf uitgevoerd: welk voertuig is het snelste in het stadsverkeer? Met een auto, snorfiets, motor, racefiets en het OV maakte één van de redacteuren zijn werkweek vol. Elke dag een ander vervoersmiddel om vanuit de stad naar de redactie even verderop te komen. De motor bleek het snelst (12 minuten), het OV het langzaamst (46 minuten). De auto was een goede tweede (14 minuten), gevolgd door de racefiets (17 minuten) en de snorfiets (22 minuten).

Advertentie

Naast een advertentie over pinnen (ja, dat was toen nog helemaal nieuw bij de benzinepomp, zie foto 14), was er ook deze heerlijke advertentie van Philips. Zo ging dat: je gooide een cd'tje in de cd-speler en na een x-aantal nummers was je op je werk. Als je echt ver woonde, moest je er tussendoor nog een nieuwe cd in stoppen om de variatie er een beetje in te houden. Dan kon je maar het beste ook nog goede geluidskwaliteit hebben natuurlijk. Luisterde je nog naar bandjes? Dat was echt wel een keer verleden tijd hoor. Tegenwoordig is een cd-speler een zeldzaamheid aan het worden en stellen we onszelf eerder de vraag: is mijn afspeellijst op Spotify wel lang genoeg voor de rit naar het werk?