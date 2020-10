30 jaar AutoWeek: dit was nummer 41 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 41 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 41?

Nieuws

De nieuwspagina's in AutoWeek 41 uit 1990 stonden niet in het teken van héél groot nieuws, maar één bericht valt toch wel op. Bugatti keerde namelijk terug naar 'z'n vaderland', Italië. Dat is enigszins discutabel, want ook al was Ettore Bugatti een Italiaan, zijn automerk is toch echt de boeken ingegaan als Frans. Hoe dan ook, in de 'hypermoderne' fabriek in het Italiaanse Campogalliano zou Bugatti met een verse Italiaanse kapitaalinjectie zijn gloednieuwe scheurmonster gaan bouwen. De EB110 kon echter niet voorkomen dat Bugatti later in de jaren 90 weer kopje onder dreigde te gaan. Volkswagen nam de boel laat in dat decennium over en bracht het ook weer terug naar het Franse Molsheim.

Tests

Het is een feest van herkenning als we kijken naar de tests uit nummer 41 van 1990. De eerste in die editie was een eerste rijtest van de grondig gefacelifte Volkswagen Polo. Een frisser uiterlijk en verbeterde motoren zouden volgens de testredacteur van dienst de Polo wel weer verder helpen, al zou de stiekem toch wat verouderde auto het met zijn stevige prijs niet makkelijk gaan krijgen. Een andere wat oudere B-segmenter met een opgefrist koetsje, kwam enkele pagina's later aan bod: de Opel Corsa A. Die moest het opnemen tegen de nieuwere Daihatsu Charade, 'omdat ze nu zoveel op elkaar lijken'. Hoewel dat al een beetje vergezocht leek, bleek ook dat de auto's behoorlijk anders van karakter waren. De Corsa was 'vriendelijk', de Charade was 'pittig'.

Het sportievere aanbod uit autoland in 1990 werd in nummer 41 vertegenwoordigd door de Honda NSX. Een auto die nog altijd een enorme schare liefhebbers kent en dat was destijds volgens de testredacteur al wel te verwachten. De bloedsnelle Japanner maakte enorm veel indruk. 'Op de buitenweg geeft hij zijn bestuurder de kans om voor Niki Lauda te spelen.' Even los van het feit dat het Ayrton Senna was die bij de ontwikkeling van de NSX betrokken was.

Reportages

De liefde voor het opmerkelijke spatte in 1990 ook al van de pagina's af bij AutoWeek. We namen een kijkje bij liefhebbers van amfibievoertuigen in België. De welbekende Amficar stond daarbij natuurlijk volop in de belangstelling, maar ook de Amerikaanse GPA (General Purpose Amphibie) uit de Tweede Wereldoorlog maakte indruk. Verder was er onder meer nog de uit Wolfsburg afkomstige Schwimmwagen, die als 'een omgekeerde Kever' werd omschreven. Uiteraard werd er even met de bijzondere creaties gevaren.

Iets verderop was er in AutoWeek 41 aandacht voor tweedehands Alfa Romeo's. De Giulietta en Alfetta die onder meer in dit verhaal schitteren, bleken na pakweg 10 jaar op de weg nog wel door te kunnen, maar zeker niet vrij van zorgen. Vooral de roestduivel bleek een groot probleem. Er staat nota bene een foto bij van een Giulietta die na nog geen 10 jaar al volledig overgespoten werd. Het eindoordeel was dan ook: een tweedehands Alfa Romeo was niet aan te bevelen.

Advertentie

Een vierwielaangedreven Opel Vectra? Oh jazeker; vlak na zijn introductie kwam Opel met een 4x4-versie. Die kon 'dankzij z'n viskosekoppeling' heel soepel het vermogen overbrengen naar alle vier de wielen, aldus Opel. De achterwielen gingen meedoen als het nodig was. In Nederland was het systeem leverbaar op de Vectra's 1.8, 2.0 en op de topversie, de 2000. Na de facelift bleef het voorbehouden aan de 2.0 en de 2.0 Turbo.