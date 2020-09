30 jaar AutoWeek: dit was nummer 37 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 37 in de winkel met een dubbeltest tussen de Volvo XC40 en Mazda CX-30 én een ontmoeting van de nieuwe Volkswagen ID4, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 37?

Nieuws

Groot nieuws uit Spaanse hoek, want de Seat Toledo laat zich voor de eerste keer zien. Hoewel het niet Seats bedoeling was, krijgt de riante Spanjaard groots aandacht in de 37ste AutoWeek die ooit gemaakt is. De schade valt voor Seat nog wel mee, want de betrapte Toledo is nog voorzien van camouflagemateriaal. Met de inpaktechnieken van nu op het netvlies ziet het knip- en plakwerk met ducktape uit de jaren 90 er stiekem een beetje knullig uit. Met de Toledo opent Seat een geheel nieuw hoofdstuk vol met gloednieuwe modellen. Niet veel later zijn namelijk ook de Ibiza en Cordoba aan de beurt voor een zelfde vernieuwingsslag. De vijfdeurs 'limousine' verschijnt uiteindelijk in 1991 op de weg. Seat bouwt uiteindelijk vier (heel) verschillende generaties. In 2018 is dit hoofdstuk voor de Spanjaarden gesloten.

Bij Peugeot is er minder groot maar toch leuk nieuws: het merk viert zijn 100-jarige bestaan met Jubileum-uitvoeringen. Het voordeel kan daarmee oplopen tot 1.300 gulden bij een 205 en 2.085 gulden bij een 405!

Tests

In dé dubbeltest van dit nummer mag een 75 pk sterke Citroën AX GT het opnemen tegen een 60 pk sterke Mazda 121 Cabrio Top. Wellicht een gekke keuze op het eerste oog, maar het doel is om uit te zoeken wat leuker is: meer vermogen of een open dakje. Bij de conclusie wordt duidelijk dat de keuze echt per bestuurder zou verschillen. De 121 Cabrio Top is namelijk niet bestemd voor bestuurders die coureurtje willen spelen. Hij komt beter tot zijn recht bij mensen die tijdens het rijden van de omgeving willen genieten: het liefst met een dak open. De AX biedt meer rijplezier (én opbergruimte!).

In het gedeelte van de AutoWeek over gebruikte auto's wordt een "degelijk brok dynamiet" behandeld: de Honda CRX. Sportiviteit, snelheid en betrouwbaarheid maken van deze driedeurs Honda een aantrekkelijke keuze. In de 'Posterstory' een toepasselijke auto: de Ford Thunderbird voor het witte doek.

Waar MPV's tegenwoordig met uitsterven worden bedreigd, beginnen de ruimtewagens in de jaren 90 juist net aan hum opmars. Neem Toyota met de vrij futuristische Previa. Tijd voor een eerste rij-impressie.

Reportages

In deze AutoWeek wordt in een heuse special stilgestaan bij goed zicht tijdens het rijden. Bij 80 procent van alle verkeershandelingen worden de ogen namelijk gebruikt. In de special wordt uitgelicht waardoor het nog wel eens schort aan ons zicht in het verkeer. Neem de ogen zelf, maar ook de voorruit die niet goed behandeld wordt.

In 1990 is het tijd voor een nieuwe Volkswagen Transporter. Met het concept van die bus, met de motor voorin, komt het oude concept na veertig jaar ten einde. De Nederlander Ben Pon stond aan de wieg van de oude opzet, een mooi stukje Nederlandse geschiedenis dus. Tijd voor een terugblik én een vooruitblik met een test van de nieuwe Transporter.

Advertentie

In het begin van blad gebeurt iets opmerkelijks: bij drie pagina's wordt de helft van de bladzijde gevuld met losse paarden. Een advertentie op de vijfde pagina legt uit wat die paarden daar doen: dit zijn de 131 paarden die onder de kap van de Ford Fiesta Turbo huizen! Die worden verpakt in de 1.6 turbomotor die "van de kleinste Ford een kanjer maakt".