30 jaar AutoWeek: dit was nummer 28 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 28 in de winkel met een dubbeltest tussen Lexus RX 450h en de nieuwe Mercedes-Benz GLE 350de en ontmoet onze nieuwe duurtest-Juke zijn voorvader, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 28?

Nieuws

Groot nieuws, want de gloednieuwe 3-serie is - al dan niet gecamoufleerd - op de gevoelige plaat vastgelegd. Naast de vierdeurs sedan rijdt ook een driedeurs coupé aan de lens voorbij. Destijds gokken we op de komst van een heuse 4-serie coupé. Een nieuwe naam, want tot dan heeft BMW die nog niet in gebruik. Dat blijft dan echter ook nog even, want de geschiedenis leert dat BMW de driedeurs gewoon 3-serie (E36) Coupé noemt. BMW weet beide modellen flink in te pakken met extra aanzetstukken en plakfolie. Het duurt nog tot 1992 voordat BMW de nieuwe 3-serie presenteert. In 1990 wordt beweerd dat er geen Touring zou verschijnen, maar gelukkig kwam die uiteindelijk ook gewoon. In 1990 had niemand waarschijnlijk verwacht hoe een 4-serie er dertig jaar later daadwerkelijk uit zou komen te zien. De nu al spraakmakende auto krijgt van BMW immense nieren.

Tests

Een test voor de liefhebber: vijf heerlijke riante sleeën met vijf deuren. Twee Franse, één Zweed, één Italiaan en één Duitser. In vergelijking met nu opereerden de Citroën XM, Renault 25, Saab 900, Fiat Croma en Ford Scorpio in een segment dat nu vrijwel is opgegeven. Zonde, want de luxe auto's weten nog steeds te imponeren. De Ford is de enige achterwielaandrijver, de Citroën heeft het beste onderstel maar is ook dorstig en luidruchtig, de Saab is wat pitloos en bij de Renault valt de hoge tildrempel op. De kaarten zijn nu heel anders geschut: Citroën heeft vrijwel alleen maar SUV's, de Renault Talisman wordt naar verluidt binnenkort uitgezwaaid, de Ford Mondeo weet nog maar weinig mensen aan te spreken en Fiat en Saab ... Tja.

In een losse test komt eveneens een voor nu vrij bijzondere Renault voorbij. Met de Renault 21 TXI wilde Renault weer meedraaien op het gebied van sportieve middenklassers. De TXI is luxe, comfortabel en vooral fors sportiever dan reguliere 21's. Anno 2020 moet de Mégane deze positie innemen met verschillende R.S-versies. Dit is echter een hatchback, terwijl in de jaren '90 een berline-carrosserievorm een stuk populairder was.

Verder staan er nog losse tests in dit nummer, met de peperdure tweedeurs Mercedes-Benz 300 CE-24 van 147.948 gulden en een andere bijzondere telg: de Opel Calibra. "Nieuwe topsporter van Opel". Ook van zo'n auto is anno 2020 geen spoor meer te bekennen in een Opel-showroom. Van de Calibra worden in acht jaar tijd dik 200.000 exemplaren verkocht. Samen met de Tigra en Astra Coupé is dit vooralsnog een van de laatste echt sportieve Opels.

Reportages

Twintig jaar lang werd de Camel Trophy georganiseerd. In AutoWeek 27 rijden we mee tijdens de editie van 1990. Die ging dwars door Rusland. Twee Nederlanders weten de zware trip per Defender op hun naam te zetten.

Voor de Posterstory is een Porsche 356 C Coupé op de gevoelige plaat vastgelegd. Het leukste is voor het laatste bewaard: voor een reportage worden verschillende bestuurders benaderd om wat te vertellen over hun gewoontes tijdens files. Zo laat Gerda Kappelhof weten dat ze zich nu elke dag in de auto opmaakt. Hierdoor ergert zij zich een stuk minder aan de file en kan ze veel langer slapen. Marjon Freriks doet aan een file-ontbijt met yoghurt, fruit, brood en muesli terwijl Tony Gerrissen kruiswoordraadsels maakt. Jan Vriend vindt een file hét moment om zijn tanden te flossen en Barry Wesseling ziet het als de uitgelezen kans om zijn administratie te doen. Of het allemaal ook echt veilig is ...

Advertentie

Op enkele bijzondere advertenties voor Playboy na, staat er geen noemenswaardig reclame in de 27ste AutoWeek die ooit werd gemaakt.