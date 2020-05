30 jaar AutoWeek: dit was nummer 21 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar, dus daarom blikken we iedere week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 21 in de winkel met een dubbeltest tussen de BMW 2-serie Gran Coupé en Mercedes-Benz CLA Coupé en lees je alles over de toekomst van Opel. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 21?

Nieuws

Op de cover en groot in het blad wordt groots geopend met 'de nieuwe Renault 25'. We waren er zeker van en technisch gezien is de uiteindelijk Safrane ook zeker de opvolger van de toch iconische 25. Dat de luxe Renault alleen uiteindelijk de typeaanduiding 'Safrane' op de kont gedrukt zou krijgen, wisten we niet. De twee vrij vage spionagebeelden waren in 1990 het eerste teken van leven! Verder wordt de uiterst opmerkelijke en vliegende 'Carplane' behandeld en laat General Motors dan al (!) weten dat het op grote schaal elektrische auto's wil produceren. Dertig jaar later is dat nog steeds maar mondjesmaat het geval.

Tests

Op het gebied van autotests dienen twee echte liefhebbersauto's zich aan bij de testredactie: de Opel Kadett GSi 16V en de Volkswagen Golf GTI G60. "G-lader of 16 kleppen? 160 pk of 150 pk? De twee hot-hatches kunnen op lovende woorden om hun rijgedrag rekenen.

Precies middenin het blad straalt een diepgroene BMW Z1. Toen was deze gestroomlijnde Bimmer al een exclusief model met een bijzonder turbo-gevoel, maar zonder dat hij überhaupt een turbo heeft.

Reportages

AutoWeek opent met een complete biografie van de beroemdste MG van ons land: de rode MG uit Jan, Jans en de Kinderen. Maker Jan Kruis vertelt alles over zijn gekoesterde MG TD Midget uit 1950. Verder rijden we met de conceptuele voorbode van de nieuwe Chevrolet Camaro "die een tweede jeugd krijgt" en blijkt de Belgische importeur van Lada in het plaatsje Diegem ook bijzondere Lada's te ontwerpen. Enkele voorbeelden zijn de Lada Cabrio en de Samara RSI. Daarnaast mag de welbekende prijslijst niet missen. Opmerkelijk is de keuze die toen gemaakt werd om élke versie los te behandelen. Het resultaat: een eindeloze lijst met tig Kadettjes en Golfjes in elke soort of maat.

Advertentie

Naast reclames voor een Philipps-autoradio en een abonnement op de Playboy wordt op de autosportpagina door Lancia om aandacht gevraagd. 'De Lancia Delta, de keuze van kampioenen'. Hiermee refereren de Italianen aan de behaalde winst in 1989 bij het Wereldkampioenschap Rally's. "Het is een kwestie van sportiviteit".