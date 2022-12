2023: elektrische auto wordt duurder, vraag neemt toe

De automarkt trekt langzaam maar zeker weer aan. ING becijfert dat er in 2023 in totaal 355.000 nieuwe personenauto's in Nederland worden geregistreerd. Daarvan zal ongeveer de kwart een elektrische auto zijn.

In oktober voorspelden de RAI Vereniging en de Bovag dat er in 2023 in totaal 340.000 nieuwe personenauto's worden geregistreerd. Dat zijn er iets meer dan de 300.000 à 320.000 registraties die voor dit jaar worden verwacht. Ook ING heeft de kristallen bol erbij gepakt. ING verwacht dat er in 2023 zo'n 335.000 nieuwe personenauto's op kenteken gezet worden en denkt dat we eind 2022 op 315.000 stuks eindigen. Om dat enigszins in perspectief te plaatsen: in 2019 - het laatste jaar voor de coronapandemie - werden in Nederland nog 446.000 nieuwe auto's gekentekend.

De voorspelling van ING is iets voorzichtiger dan die van RAI en Bovag. Dit jaar zorgde beperkingen in de toeleveringsketen voor de slechte beschikbaarheid van nieuwe auto's. Onder meer kabelbomen en microchips zijn slecht verkrijgbaar. Hoewel levertijden nog altijd lang zijn, verwacht ING dat de invloed van het chiptekort volgend jaar in ieder geval afneemt. Doordat de verbetering in de productieketen en dus ook de -planning zich al dit jaar heeft ingezet, verwacht ING dat er met name in de eerste helft van 2023 relatief veel nieuwe registraties zijn.

Van alle 335.000 auto's die volgend jaar jaar worden geregistreerd, zal ongeveer de kwart een volledig elektrische auto zijn. De toename van de populariteit van EV's komt volgens ING onder meer door het groeiende aanbod van betaalbare elektrische auto's. Wel is voornamelijk de zakelijke markt verantwoordelijk voor de groeiende vraag naar elektrische auto's. Zo'n driekwart van alle EV-registraties komt voor rekening van een zakelijke rijder. ING acht het aannemelijk dat elektrische auto's volgend jaar duurder worden, onder meer door hogere grondstofprijzen. Door hogere energieprijzen wordt het voordeel van elektrisch rijden volgend jaar naar verwachting kleiner.

Feest is het nog niet, de autoproductie blijft naar verwachting ook in 2023 relatief beperkt. Ook in 2023 zal de vraag naar chips - onder meer door de toename van het aantal elektrische auto's dat gebouwd wordt - de beschikbaarheid ervan overstijgen. De productieketen van EV's wordt verder verstoord door achterlopende levering van hierdoor benodigde metalen en door afhankelijkheid van Chinese productie.

ING spreekt verder de verwachting uit dat Nederlandse automobilisten in 2023 meer kilometers gaan afleggen, meer nog dan voor de coronacrisis. Het pijnlijke gevolg hiervan: meer files. De filedruk lag in november al boven die van november 2019. Volgens ING is de auto nog altijd populairder dan voor de coronapandemie. Dat Nederlanders meer gaan rijden heeft ook gevolgen voor de autobranche, daar er naar verwachting van ING een grotere onderhoudsvraag ontstaat.

Wagenpark verouderd

Het Nederlandse wagenpark veroudert. Gemiddeld is een Nederlandse personenauto iets ouder dan 11 jaar. Volgens ING duurt het daarmee 27 jaar voordat 'het hele wagenpark' is vernieuwd. Daarmee blijft Nederland achter bij landen als België en Duitsland. 89 procent van het Nederlandse wagenpark is in bezit van particulieren, terwijl zij goed zijn voor slechts 40 procent van de nieuwe registraties. Particulieren kiezen vaker voor een occasion en schuiven volgens ING ook de keuze voor een elektrische auto vooruit. De prijsstijging van gebruikte auto's is volgens voorspelling van ING over zijn piek heen.