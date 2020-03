2.012 pk sterke Aspark Owl klaar voor de weg

Al in 2017 liet Aspark de Owl zien, een elektrische hypercar die destijds als prototype op de beursvloer van de IAA stond. In november vorig jaar werd de elektrische extremist in productierijpe vorm aan het publiek van de Dubai Motor Show getoond. Aspark meldt nu dat het alle tests met de Owl heeft afgerond en dat de € 2,9 miljoen kostende stekkerscheurneus nu dus echt de openbare weg op mag. Aspark meldt bovendien dat het de productie van de auto opschroeft.

Blijft het modellengamma van Aspark dan uit één model bestaan? Welnee. De Japanners steken niet onder stoelen of banken dat er meer in het vat zit. "[...] De Owl blijft niet alleen, we werken al aan een tweede project. Details daarover volgen de komende weken", aldus het bedrijf.

Snel, sneller, Owl

De Owl is een volledig elektrische hypercar die het leven van auto's als de Rimac C Two moeilijk moet maken. De Owl heeft namelijk een 2.012 pk en 2.000 Nm sterke elektrische aandrijflijn en daarmee moet het 1.900 kilo wegende gevaarte in 1,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen schieten. De topsnelheid ligt op een - zeker voor een EV - buitenissige 400 km/h. Minstens zo indrukwekkend is de tijd van slechts 10,6 seconden om een snelheid van 300 km/h te bereiken. Dankzij een accupakket met een capaciteit van 64 kWh moet de Owl 450 WLTP-kilometers kunnen afleggen op een lading. Leuk weetje: de bagageruimte in de net geen 4,8 meter lange Owl bedraagt een bedroevende 50 liter. Er komen slechts 50 exemplaren van.