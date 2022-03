150 miljoen voor verbreding A1 tussen Apeldoorn en Twello

Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Apeldoorn en Twello aanpakken. Het stuk snelweg, dat nu nog voor een groot deel uit twee rijstroken bestaat, wordt verbreed. Met het project is circa €150 miljoen gemoeid. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werkzaamheden in 2025 gereed.

De A1 tussen Apeldoorn en Twello is nu nog een plek waar het verkeer vaak vastloopt. Met name bij knooppunt Beekbergen, waar in de avondspits het verkeer vanaf de A50 aansluit op de A1, staat dikwijls file. Dat probleem is over een aantal jaren als het goed minder nijpend, want het is de bedoeling dat de weg straks deels drie en deels vier rijstroken telt in beide richtingen. Ook gaat knooppunt Beekbergen op de schop en worden verschillende aansluitingen van de weg aangepakt. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, is nog niet duidelijk.

Bouwbedrijf Heijmans heeft de opdracht gekregen van Rijkswaterstaat, dat voor de verbreding van de A1 €150 miljoen uittrekt. Heijmans is niet onbekend met de snelweg, want het bedrijf was ook al betrokken bij de eerdere verbreding van de A1 tussen Twello en knooppunt Azelo. Dat project werd vorig jaar opgeleverd. Volgens Heijmans wordt bij de verbreding tussen Apeldoorn en Twello hetzelfde team ingezet, zodat er bij de uitvoer van de klus geprofiteerd kan worden van eerder opgedane ervaring.