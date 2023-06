15 miljoen kentekens in Nederland

Heb je je ooit afgevraagd hoeveel kentekens er in Nederland zijn? Wij wel en gelukkig hebben we op die prangende vraag nu een antwoord. Er zijn in Nederland momenteel 15 miljoen kentekens geregistreerd, zo zegt de RDW.

Volgens het Centraal Bureau Statistiek wonen er momenteel 17.850.301 mensen in Nederland. Dat betekent dat er voor elke inwoner van ons land 0,84 kentekens geregistreerd staan. Dat zijn natuurlijk lang niet allemaal personenauto's. Van de 15 miljoen kentekens zijn er bijna 9,5 miljoen een personenauto, ruim 63 procent dus. Daarmee zijn personenauto's goed voor het gros van alle in Nederland geregistreerde kentekens. Op plek twee staan brom- en snorfietsen met ruim 1,3 miljoen registraties. Daarna volgen de bijna 1,3 miljoen bedrijfswagens (bestelbussen, vrachtwagens etc.). Verder zijn er bijna 1,3 miljoen aanhangers en opleggers gekentekend. Vanaf 1 januari vorig jaar moeten ook (land)bouwvoertuigen een kentekenregistratie hebben. Momenteel staan er voor dergelijke voertuigen 720.000 kentekens geregistreerd. Motorfietsen staan er met 800.000 geregistreerde kentekens nog boven.

Elektrisch

Van de 15 miljoen in Nederland geregistreerde kentekens hoort 4 procent toe aan een elektrisch voertuig. Dat zijn niet enkel personenauto's, maar elektrische personenauto's zijn wel goed voor een flink aandeel in het totaal. Er zijn inmiddels meer dan 390.000 volledig elektrische personenauto's in ons land. Interessant is ook het aantal elektrische autobussen in Nederland. Van de 9.500 bussen die geregistreerd staan, zijn er 1.500 (16 procent) volledig elektrisch. 73.000 van de 762.000 snorfietsen is volledig elektrisch en er rijden in ons land 33.000 speed-pedelecs rond. Van de 800.000 motorfietsen in Nederland is slechts een klein aantal (1.600 stuks) volledig elektrisch.