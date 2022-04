10 miljoen Dacia's geproduceerd

Dacia is sinds 2005 pas weer in Nederland actief, maar natuurlijk bestond het Roemeense merk ook daarvoor al. 1968 geldt als het officiële geboortejaar van Dacia en sinds de oprichting van het merk heeft Dacia 10 miljoen auto's gebouwd.

Op 20 april rolde in Dacia's fabriek in het Roemeense Mioveni een Urban Grey gespoten Duster van de band. Op zichzelf niets bijzonders, maar voor Dacia was het een zeer bijzonder exemplaar. Het was namelijk de tien miljoenste auto die het merk sinds zijn oprichting in 1968 heeft gebouwd.

Dacia bouwde in 1985 - zeventien jaar na zijn oprichting - zijn miljoenste auto. In 1998 stond de productieteller op 2 miljoen stuks. In 2014 rolde de vijf miljoenste Dacia van de productieband en nu, acht jaar later, is dat totaal verdubbeld tot maar liefst 10 miljoen.

Van de tien miljoen gebouwde Dacia's zijn er maar liefst 2,6 miljoen een Sandero en 2,1 miljoen een Duster. De Logan en Logan MCV zijn samen goed voor 1,95 miljoen gebouwde exemplaren. Daarnaast heeft Dacia onder meer 2,3 exemplaren van de 1300 en afgeleiden daarvan geproduceerd. De 1300 was Dacia's in licentie gebouwde Renault 12, die het bedrijf tot 2006 nog heeft geproduceerd. Dacia is momenteel in 44 voornamelijk Europese landen actief.

Vanaf 1983 geteld heeft Dacia in Nederland ruim 57.000 auto's verkocht. De Logan-familie is met 20.585 verkochte exemplaren in ons land het populairste model gebleken, gevolgd door de Sandero (zo'n 20.000 stuks) en de Duster (ruim 12.300 exemplaren). De Lodgy wist ruim 3.000 Nederlanders tot een aankoop te verleiden. De Dokker heeft met 993 verkochte auto's de grens van 1.000 exemplaren nog niet doorbroken. Voor de Nederlandse marktintroductie van de Logan in 2005 heeft Dacia ook in ons land auto's geleverd (1210 en 1310). Daarnaast werd ook de Roemeense Aro 10 in Nederland geleverd. Die terreinwagen was in feite de voorvader van de Dacia Duster. De Aro 10 maakte immers al gebruik van Renault-techniek en ging in het Verenigd Koninkrijk al als Dacia Duster door het leven.