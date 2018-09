Als Elon Musk en Nikola Tesla vrienden waren geweest Zijn tijd vooruit: Tesla Model S

In deze rubriek kijken we niet voor-, maar achteruit, door de ogen van denkbeeldige ontwerpers die lang geleden een vooruitziende blik hadden. Vandaag: de Tesla Model S uit 1936. Die zou toen Type 312 hebben geheten. Maar waarom?

1936. Het stof boven de slagvelden van de Grote Oorlog is inmiddels wel neergedaald, maar de naweeën zijn verre van weg. In het verslagen Duitsland spint een naargeestig heerschap garen bij de laagconjunctuur die het verdrag van Versailles met zich meebracht en nu we het toch over stof hebben: op het platteland van de Verenigde Staten vermengt de armoede na de beurskrach zich met de vernietigende droogte en roofbouw tot de Dust Bowl. Die plattelandsomgeving tijdens de Great Depression wordt de bron van inspiratie voor het boek Of Mice and Men van de geniale schrijver John Steinbeck.

In diezelfde periode is een ander genie hard bezig van zijn voetstuk te vallen. De van oorsprong Servische uitvinder Nikola Tesla, die de wereld ooit draadloze elektriciteit beloofde, is behalve een briljant uitvinder ook een beroerd zakenman gebleken en heeft daardoor zijn broodnodige financiële draagvlak verloren. Helaas duurt het dan nog 35 jaar voordat de man die hem wellicht zou hebben geadopteerd, wordt geboren. Waren Elon Musk en Nikola Tesla tijdgenoten geweest, kan het haast niet anders dan dat de mannen dikke vrienden waren geworden.

Het zou een alliantie zijn geweest met wellicht als resultaat deze Model S uit 1936, die van Nikola Tesla de naam 312 zou hebben meegekregen. Tesla had namelijk een preoccupatie met het getal drie. Wie goed kijkt, ziet dat in diverse details terug in het ontwerp van Ruben Ooms, maar ook in de typeaanduiding: 3x3=9, 1x3=3 en 2x3=6: (1)936. Logisch toch?

