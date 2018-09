Aandelen gaan naar Chinese autofabrikant Suzuki trekt stekker uit Chinese markt

Vanwege een portfolio vol met kleine auto's trekt Suzuki zich terug van de veranderende Chinese markt. De interesse van de Chinese klant verschuift naar verluidt naar grotere sedans en SUV's, auto's die het Japanse merk niet kan aanbieden. Vijftig procent van zijn aandelen in Changan Suzuki gaan nu naar Chongqing Changan Automobile Co.

Persbureau Bloomberg meldt dat het aandeel kleine stadsauto's in China van 35 procent in 2003 naar 6,7 procent vorig jaar kromp. Reden genoeg om zijn aandelen te verkopen, laat Suzuki in een statement weten. "Ongeveer 25 jaar geleden lanceerden we de Alto in China. Sindsdien hebben we ons ingezet voor het vormen en verbeteren van de Chinese markt", zei Suzuki-voorzitter Osamu Suzuki in de verklaring. "Vanwege de verschuiving van de Chinese markt naar grotere voertuigen hebben we echter besloten om alle aandelen over te dragen aan alliantiepartner Changan Automobile."

Suzuki's zullen niet helemaal uit het Chinese straatbeeld verdwijnen, want Changan Automobile zal met een licentie de Japanse auto's blijven verkopen en onderhouden. Naast het overdragen van alle aandelen in Changan Suzuki moest Suzuki ook de Chinese bedrijfsvoorzitter de laan uit sturen. De Japanners laten het hoofd echter niet hangen, want er wordt vol ingezet op één van 's werelds snelst groeiende automarkten. Na 2030 moeten er jaarlijks in India namelijk vijf miljoen auto's worden verkocht. Het gamma zal daarvoor worden verdubbeld van 15 naar 30 modellen.