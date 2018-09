Moderne Crossblade Smart toont Forease Concept

Slideshow

Smart brengt deze Forease Concept mee naar Parijs, een open studiemodel waarmee het merk onder andere knipoogt naar de opmerkelijke Crossblade uit 2001.

De Smart Crossblade kennen we als dat knotsgekke geval dat in 2001 werd gepresenteerd. De op de toen nog CIty Coupé Cabrio geheten open Smart gebaseerde Crossblade had in geen enkel geval een dak, had bijzondere vlinderdeuren en bumpers die waren losgeweekt van de spatborden. De Forease Concept die Smart vandaag presenteert, brengt een hommage aan die opmerkelijke inzending en knipoogt ook naar de Forspeed Concept uit 2011 (foto 9 en 10).

De Forease Concept heeft net als de Crossblade géén dak en heeft een veel lagere voorruit. De koets van de auto is wit gespoten en is verder aangekleed met groene details. De handgrepen van het studiemodel zijn in de portieren verzonken. De concept-car is gebaseeerd op de ForTwo Cabrio EQ en dat betekent dat de auto wordt aangedreven door een elektrische aandrijflijn.

Ook vanbinnen is de boel net even anders vormgegeven dan bij de originele ForTwo. In plaats van twee ronde uitstroomopeningen op het dashboard heeft de showauto op die plek twee ronde schermpjes waarop onder andere informatie over het gebruik van de auto kan worden weergegeven. Het stuur is aan de bovenkant 'opengeknipt' en net als het exterieur is ook de binnenkant van de Smart aangekleed met groene details.

Smart wil met de auto verder nog even onder de aandacht brengen dat het vanaf 2020 alleen nog maar elektrische auto's, EQ-modellen dus, in Europa gaat leveren.