Smart verkoopt nu enkel cross-overs en SUV's. Dat verandert. Smart komt namelijk met een lage lange vijfdeurs. Net als alle andere modellen van het merk is die elektrisch aangedreven. Tóch heeft hij een benzinemotor. Dit is de Smart #6 EHD.

Ooit maakte Smart alleen maar kleine stadsautootjes, maar die tijden liggen inmiddels achter ons. Sterker nog: Smart heeft helemaal geen ForTwo-achtige meer op het menu staan en zelfs de Forfour heeft geen opvolger gekregen. Er komt na jaren afwezigheid eindelijk weer een minuscule tweedeurs Smart, maar tot die tijd is cross-over #1 de kleinste van de huidige Smart-familie. Smart breidt zijn gamma spoedig uit met een model dat het niet eerder heeft gehad: een lage liftback. Een vijfdeurs hatchback dus. Die heet Smart #6 EHD en het merk geeft er nu zelf de eerste afbeeldingen van vrij.

Dat er een Smart #6 komt, is geen verrassing. Smart geeft nu de eerste foto's van een ingepakt testmodel vrij, maar AutoWeek kon je de Smart #6 in december al zonder camouflageplakkers laten zien. Toen al werd duidelijk dat de Smart #6 niet altijd een EV zal zijn. De Smart #6 EHD die we je toen konden laten zien, had namelijk een plug-in hybride aandrijflijn. SUV Smart #5 is in China al met een dergelijke aandrijflijn leverbaar. In tegenstelling tot wat we eerder dachten, is zowel de elektromotor als de benzinemotor in staat om de voorwielen aan te drijven. Het is dus geen EV-met-range-extender, maar een traditionele plug-in hybride.

De Smart #6 EHD is 4,9 meter lang, 1,92 meter breed en 1,5 meter hoog. Wat afmetingen betreft is de #6 vergelijkbaar met auto's als de Skoda Superb. Compact is hij dus bepaald niet. De plug-in hybride #5 is er in China met twee accuformaten: 20 kWh en 41 kWh grote LFP-accu's. Het systeemvermogen bedraagt 435 pk en 635 Nm.