Smart #1 en #3 goedkoper dan ooit na prijsdaling

Tot € 6.070 eraf!

19
Smart #1
Jan Lemkes

In januari werden de Smarts #1 en #3 door bpm en importheffingen flink duurder. Die hoge prijzen blijken toch niet zo goed te werken voor Smart, dat de prijzen van de twee elektrische modellen nu verlaagt tot het laagste niveau ooit.

De tabellen in dit verhaal zeggen eigenlijk alles, maar weet dat de prijsverlaging voor alle uitvoeringen van de Smart #1 en #3 geldt en voor geen enkele uitvoering van de recent geïntroduceerde #5. In veruit de meeste gevallen praten we over een prijsverlaging (ten opzichte van januari) van maar liefst €5.570, wat bij de goedkoopste #1 een verlaging van bijna 15 procent betekent. De duurste #3-versies dalen in absolute getallen nog wat meer, namelijk met €5.910 of zelfs €6.070.

Smart #131-12-20241-1-2025NuPrijsdaling
Pure€ 34.900€ 37.570€ 32.000-€ 5.570
Pro€ 37.400€ 40.070€ 34.500-€ 5.570
Pure+€ 39.900€ 42.570€ 37.000-€ 5.570
Pro+€ 42.400€ 45.070€ 39.100-€ 5.970
Premium€ 45.400€ 48.070€ 42.500-€ 5.570
Pulse€ 45.400€ 48.070€ 42.500-€ 5.570
Brabus€ 50.400€ 53.070€ 47.500-€ 5.570

In alle gevallen zijn de prijzen ook fors lager dan voor de prijsverhoging van januari, en ook dat scheelt duizenden euro’s. Het is zoals vaker bij dit soort prijsdalingen: leuk als je er één wilt kopen, wellicht wat minder leuk als je er al eentje hebt. Dat geldt trouwens voor niet al teveel Nederlanders, want Smart heeft de 1.000 auto’s per jaar nog niet aangetikt sinds de lancering van de nieuwe modellen.

Smart #331-12-20241-1-2025NuPrijsdaling
Pro€ 38.395€ 41.065€ 35.495-€ 5.570
Pro+€ 43.395€ 46.065€ 40.495-€ 5.570
Premium€ 46.055€ 49.065€ 43.155-€ 5.910
Brabus€ 50.895€ 54.065€ 47.995-€ 6.070
Smart #3

Smart #3

Smart #1 Smart #3 Elektrische Auto

