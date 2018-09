Onthulling volgt in Parijs Seat lanceert Arona TGI op aardgas

Seats wereldnieuws voor de autoshow in Parijs is bekend: de Arona TGI. Drie ingebouwde tanks moeten de compacte cross-over enkel op aardgas 400 kilometer ver brengen.

Na de Leon, Ibiza en Mii sluit nu ook de Arona zich aan bij de lijst met TGI-modellen van Seat. In vergelijking met benzine- of dieselaangedreven modellen, stoot een auto op aardgas minder CO2 uit. Daarnaast staat 1 kilogram CNG gelijk aan 1,3 liter diesel en 1,5 liter benzine. Als basis pakte men in het Spaanse Martorell een 1.0 TSI benzinemotor, maar voegde componenten aan het blok toe waardoor hij nu ook op aardgas kan rijdt. Onder een speciale vloer aan de achterkant van de Arona houden drie CNG-tanks zich schuil voor de opslag van 14,3 kilogram aardgas. Op enkel CNG heeft de Arona TGI een actieradius van 400 kilometer. Mocht de aardgas op zijn, dan schakelt de auto automatisch over op benzine. Daarmee komt de Aorna TGI nog eens 160 kilometer verder.

De 1,0 liter driecilinder TGI levert een vermogen van 90 pk met 160 Nm koppel. De topsnelheid van de Arona TGI ligt op 172 km/h, een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h duurt 12,8 seconden. Aan het blok koppelt Seat standaard een handgeschakelde zesbak. De Arona op aardgas is leverbaar in vier smaakjes: Refrence, Style, Xcellence en FR. Wanneer de TGI-aandrijflijn leverbaar wordt voor de Arona, is vooralsnog onbekend. Op de beursvloer in de Franse hoofdstad beleeft het model zijn werelddebuut.