Nadat een stel hun Seat Arona als gestolen opgeeft, krijgen ze 26.479,47 euro vergoed van verzekeraar De Goudse. Maar als de auto een half jaar later wordt gevonden, trekt sleutelonderzoek hun verhaal in twijfel.

Volgens het stel stond de auto in de avond van 24 januari 2023 voor hun huis en lagen beide sleutels in hun woning. De volgende ochtend bleek de auto verdwenen, terwijl de sleutels nog binnen lagen. Ze deden aangifte van diefstal en maakten een melding bij verzekeraar De Goudse.

Van de verzekeraar kregen ze een vergoeding van 26.479,47 euro voor de autodiefstal, ondanks twijfels over tegenstrijdige verklaringen van de twee, zo meldde de rechtbank Midden-Nederland in Amersfoort onlangs.

Auto gevonden

Maar dan wordt de Seat Arona gevonden door de politie, een half jaar later, in de buurt van Zeist. De Goudse heeft de auto en de sleutels laten onderzoeken en stelt vervolgens dat het stel opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven.

De sleutels van de auto hielden namelijk zelfstandig een kilometerstand bij. Op het moment dat de auto gestolen zou zijn, ging dat om 18.827 km. Toen de auto werd gevonden gaf deze eenzelfde kilometerstand aan.

Acht jaar op zwarte lijst verzekeraars

Omdat de sleutels na de diefstal in bezit waren van het stel, gaat De Goudse er vanuit dat de twee de auto zelf hebben verplaatst. De verzekeraar eist daarom van hun het volledige bedrag terug, plus de 7.819,34 euro die De Goudse heeft uitgegeven aan onderzoekskosten. Ook komt de verzekeringshouder voor acht jaar op een zwarte lijst van verzekeraars.

Via de kantonrechter heeft het stel afgelopen zomer nog geprobeerd om dit tegen te gaan, met als argument dat het onderzoek niet zou kloppen. Maar de rechter gaat daar niet in mee en stelt verzekeraar De Goudse in het gelijk.