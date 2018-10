Eerst naar China, later naar rest van de wereld Renault kondigt komst kleine EV aan

Aan de vooravond van de Autosalon van Parijs doet Renault een verrassende aankondiging. Het merk komt met een compacte 'betaalbare' elektrische auto. Tevens bevestigt het dat het met een hybride Clio én een plug-in Captur en Mégane op de proppen komt!

Renault heeft zojuist het doek getrokken van de K-ZE, een volledig elektrische showauto waarvan de productieversie aan de andere naam gaat krijgen. Productieversie inderdaad, want het compacte EV'tje wordt aanvankelijk alleen in China verkocht, maar zal zijn aanwezigheid later verspreiden over de rest van de wereld.

De K-ZE is overduidelijk gebaseerd op de in 2015 gepresenteerde Kwid, een compact kleintje dat vooral voor de groeimarkten was bestemd. De K-ZE heeft een elektrische actieradius van 250 kilometer. Let wel, dat is volgens de NEDC-methode, de volgens de WLTP-methode gemeten reikwijdte zal lager uitvallen. Ter vergelijking: de Volkswagen e-Up heeft volgens de NEDC-methode een bereik van 160 kilometer. Helemaal zo gek niet, die K-ZE. Renault belooft voor het voor de Autosalon van Parijs opgeleukte kleintje overigens ook de beste autonome kwaliteiten in zijn segment te krijgen. Interessant. Parkeersensoren, een achteruitrijcamera, het zit er verder allemaal op of aan. Of ook de productieversie deze zaken standaard krijgt, valt natuurlijk nog te bezien.

De uiteindelijke productieversie wordt als eerste op de Chinese markt gebracht en moet daar al volgend jaar in de orderboeken verschijnen. Aldaar wordt de auto gebouwd door e-GT New Energy Automotive, een joint-venture tussen Dongfeng Motor Group en Nissan die zich als doel heeft gesteld om betaalbare EV's voor de Chinese markt te ontwikkelen. Later moet de productieversie van de K-ZE ook elders in de wereld verkocht gaan worden. Of Europa daar bij hoort, is niet officieel bevestigd. Mocht de definitieve versie van de K-EV ook op de Kwid gebaseerd worden, dan moet Renault de veiligheid van het model nog even herzien. De Kwid haalde namelijk welgeteld geen enkele ster bij de Indiase NCAP-botsproeven.

Renault bevestigt verder opnieuw dat het in 2020 niet alleen met een hybrideversie van de (nieuwe) Clio komt, maar ook met plug-in hybride versies van zowel de Mégane als de (tevens nieuwe) Captur. Renault doopt z'n in eigen huis ontwikkelde (plug-in) hybride techniek: e-Tech.