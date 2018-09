Instappen vanaf € 23.845 Prijzen Kia Ceed Sportswagon bekend

Kia heeft veel te melden omtrent de Ceed. Vandaag presenteerde het merk de Proceed en de GT-versies van de Ceed hatchback en nu hebben we de prijzen van de Ceed Sportswagon te pakken!

Wie de stationwagonversie met een 625 liter metende bagageruimte van de nieuwe Ceed voor de deur wil hebben staan, moet een bedrag van minimaal € 23.845 reserveren. Voor dat geld krijg je de sleutels van de Ceed Sportswagon met 120 pk sterke 1.0 T-GDI overhandigd. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie en is uitgevoerd als Comfortline. Dezelfde motor- en bakcombinatie is ook verkrijgbaar in combinatie met de uitrustingsniveaus DynamicLine, DynamicPlusLine en ExecutiveLine. De prijzen daarvan staan onder dit artikel in de tabel.

Liever de Ceed met 140 pk sterke 1.4 T-GDI? Reserveer dan een bedrag van minimaal € 27.345. Voor dat bedrag rijd je de DynamicLine. Deze versie is ook leverbaar als DynamicPlusLine en als ExecutiveLine. Alle versies van deze 1.4 T-GDI vallen ook te koppelen aan Kia's zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Zie ook hiervoor de prijslijst onder dit artikel.

Dieselen kan vanaf € 29.345. Voor dat geld krijg je de sleutels van de 115 pk sterke 1.6 CRDi overhandigd, een auto die uitgevoerd is als DynamicLine. Ook deze motorisering is te krijgen in combinatie met de uitvoeringen DynamicPlusLine en ExecutiveLine en ook bij de dieselversie zijn alle uitvoeringen optioneel te koppelen aan Kia's DCT-bak. Het wordt eentonig, maar kijk voor alle prijzen van deze Ceeds Sportswagon naar de tabel hieronder.

Motor Transmissie Uitvoering Prijs (€) 1.0 T-GDI Handgeschakeld ComfortLine 23.845 1.0 T-GDI Handgeschakeld DynamicLine 25.845 1.0 T-GDI Handgeschakeld DynamicPlusLine 27.345 1.0 T-GDI Handgeschakeld ExecutiveLine 32.095 1.4 T-GDI Handgeschakeld DynamicLine 27.345 1.4 T-GDI Handgeschakeld DynamicPlusLine 28.845 1.4 T-GDI Handgeschakeld ExecutiveLine 33.595 1.4 T-GDI DCT7 DynamicLine 29.345 1.4 T-GDI DCT7 DynamicPlusLine 30.845 1.4 T-GDI DCT7 ExecutiveLine 35.595 1.6 CRDI Handgeschakeld DynamicLine 29.345 1.6 CRDI Handgeschakeld DynamicPlusLine 30.845 1.6 CRDI Handgeschakeld ExecutiveLine 35.595 1.6 CRDI DCT7 DynamicLine 31.345 1.6 CRDI DCT7 DynamicPlusLine 32.945 1.6 CRDI DCT7 ExecutiveLine 37.595