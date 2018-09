Haute couture in de dorpsstraat Onthuld: DS 3 Crossback

Zojuist is in Parijs het doek getrokken van de DS3 Crossback en de locatie van het feest is niet willekeurig. Wij hebben alle ins en outs van dit nieuwe mode-accessoire van de luxe-tak van Citroën.

Broodmagere dames, getooid met pauwenveren die door kopere ringen bijeen worden gehouden, pareren over de catwalk: business as usual in de Parijse modescene, maar je weet: dat outfitje zul je nooit op zaterdagmiddag door de Albert Heijn achter een winkelwagentje zien slenteren. Bij DS pakken ze dat wat anders aan, met name wat betreft interieurs. Het varieert, net als de Parijse haute couture, tussen lekker anders en compleet maf. Maar anders dan de catwalk-creaties worden die DS'en gewoon de buitenwereld in gestuurd.

Want, even to the point: het is zijn interieur waarmee de DS 3 Crossback het grote verschil met zijn concurrenten moet maken. De gestileerde pook wordt geflankeerd door aluminium tuimelschakelaars en daarboven ontvouwt zich een heel bijzonder, ruitvormig cluster dat niet alleen uit knoppen bestaat, maar ook de ventilatieroosters herbergt. Mooi? Bepaal dat maar voor jezelf. Apart? Geen discussie mogelijk.

Of het ruitvormige knoppencluster mooi is, mag je zelf bepalen, maar dat het bijzonder is, staat niet ter discussie

Van opzij bezien is de DS 3 Crossback wat minder exclusief. Met zijn two tone kleurstelling en 'opgelegd' dakgedeelte doet hij keurig mee met de trends die op dit moment heersen onder compacte cross-overs, de klasse waarin deze DS straks moet gaan strijden. Wel uniek voor dit segment zijn de deurgrepen die zijn verzonken en elektrisch naar buiten komen zodra de sleutel nadert en ook front en achtersteven zijn onderscheidend vormgegeven.

De DS 3 Crossback wordt leverbaar met een vrij ruime keuze aan aandrijflijnen. Wie van benzine houdt, krijgt de PureTech driecilinder met naar keuze 100, 130 of 155 pk. De laatste heeft standaard de EAT8-automaat. Diesels zijn er ook nog steeds in de vorm van de BlueHDI met 100 of 130 pk.

Maar DS gaat uiteraard ook mee met zijn tijd, dus komt er ook een volledig elektrische DS 3 Crossback, E-Tense genaamd. Hij heeft 100 kW (136 pk) en 260 Nm, een top van 150 km/h en gaat in 8,7 seconden naar de 100. De lithium-ion-accu ligt onder de vloer en gaat niet ten koste van interieurruimte. Hij heeft 50 kWh en de boordlader kan optioneel van 7 kW naar 11 kW worden opgevoerd. Snelladen gaat met 100 kW. Met een volledig geladen accu komt de E-Tense volgens WLTP-cyclus 300 km vooruit.

Dat kan deels autonoom, want de DS 3 Crossback heeft voor zijn klasse (Captur, Arona, Kona, etc.) een behoorlijk rijk scala aan hulpsystemen op de optielijst: DS Drive Assist, dat we eerder in de DS 7 Crossback zagen, omvat adaptive cruise control en actieve rijbaanhulp. DS Park Pilot zoekt een geschikte parkeerplek en steekt de auto er volledig autonoom voor je in.

De DS 3 Crossback deelt zijn onderhuidse techniek met de volgende Peugeot 208, 2008 en Opel Corsa in de vorm van het nieuwe CMP (common modular) platform.

Meer details en achtergronden over de DS 3 Crossback lees je in AutoWeek 38, die woensdag 19 september verschijnt.