Testkilometers Death Valley in beeld Officieel gecamoufleerd: BMW 8-serie cabriolet

Sinds kort is het gebruikelijk dat merken zelf met beelden van gecamoufleerde modellen komen. Met de komst van een nieuwe carrosserievorm van de 8-serie kan BMW natuurlijk niet achterblijven. Dit zijn dan ook de eerste officiële beelden van de BMW 8-serie Cabriolet!

Na de onthulling van de 8-serie Coupé is dit het eerste officiële teken van leven van gezinsuitbreiding. Door onze spionageboeren wisten we al even van de komst van meerdere carrosserievormen. Naast de cabriolet volgt er ook nog een vijfdeurs Gran Coupé. Op de nieuwste beelden is te zien dat de open auto met temperaturen van boven de vijftig graden door het warmste gebied van de VS wordt gejaagd: Death Valley.

Naast de testkilometers door de woestijn is de cabriolet ook onderworpen aan een ontwikkelingsrit door het Zweedse Arjeplog. Op de beelden zien we verder voor de eerste keer het binnenste van de 8-serie cabriolet die - niet geheel verrassend - identiek is aan de 8-serie Coupé. In het topmodel behoren BMW's Live Cockpit, een 12,3 inch digitaal instrumentarium, tot de standaarduitrusting. BMW's iDrive 7.0, het nieuwe infotainmentsysteem dat in de X5 debuteerde, vindt natuurlijk ook z'n weg naar deze nieuwe carrosserievorm uit Beieren. De coupé is leverbaar met diesel- en benzinemotoren, met een maximaal vermogen van 530 pk. Prijzen voor de dichte 8-serie beginnen bij € 124.400. Prijzen voor de cabriolet liggen hoger en zullen na de introductie gecommuniceerd worden.