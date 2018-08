Productiemodel in stickerjas Gesnapt: BMW 8-serie Gran Coupé

Slideshow

BMW breidt de 8-serie-familie uit met een Cabrio en een Gran Coupé. Het is die laatste die nu voor het eerst in productietrim de weg op is gestuurd.

Tijdens de Autosalon van Genève schoof BMW in maart dit jaar de Concept M8 Gran Coupé naar voren, uiteraard een voorbode op een Gran Coupé-versie van de nieuwe 8-serie. De 8-serie Coupé is inmiddels gepresenteerd en die auto krijgt op termijn gezelschap van een Cabrio. Deze nieuwe vierdeursversie komt tevens de gelederen versterken. Voor het eerst is er nu een testexemplaar van deze auto gesnapt.

BMW zet de 8-serie in feite in als opvolger van - als we de 6-serie Gran Turismo even wegdenken - de uitgaande 6-serie. Zeer waarschijnlijk komt de 8-serie Gran Coupé net als de al gepresenteerde Coupé beschikbaar als 840d en als M850i, maar daarnaast voegt BMW ook een volwaardige M-versie aan de line-up toe. De Concept M8 Gran Coupé gaf al een bijzonder goed beeld van wat we op optisch vlak van die met testosteron geïnjecteerde versie kunnen verwachten.

De 8-serie Coupé is met zijn lengte van 4,85 meter al geen kleine jongen te noemen, maar deze Gran Coupé sterkt zich nog verder uit. Verwacht net als de uitgaande 6-serie Gran Coupé een met een lengte van zeker 5 meter.