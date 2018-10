Deze komt níet naar Europa Nieuwe Volkswagen Passat onthuld

Volkswagen heeft het doek getrokken van een compleet nieuwe Passat, al komt de auto op deze foto's niet naar Europa. Geen zorgen, Volkswagen trekt in ons werelddeel niet de stekker uit de Passat. Deze nieuwe generatie is namelijk bedoeld voor landen als China, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

De Chinese afdeling van Volkswagen heeft een volledig nieuwe Passat aan de wereld voorgesteld, maar het is niet de opvolger van de Passat die bij ons in de showrooms staat. In 2011 bracht Volkswagen de Passat NMS op de markt, een auto die bedoeld is voor landen als de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea. Het huidige model staat, in tegenstelling tot de Europese Passat, niet op het MQB-platform, maar daar komt met deze generatiewisseling verandering in.

De in dit geval door SAIC-Volkswagen gebouwde sedan meet 4,93 meter in de lengte, 1,84 meter in de breedte en 1,47 meter in de hoogte. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,87 meter. Het uitgaande model is zo'n 6 centimeter korter. Deze nieuwe Passat (NMS) is overigens 16 centimeter langer dan de Europese auto met die naam en de wielbasis van 'onze' versie is 8 centimeter korter. Een stationvariant komt er niet.

De auto heeft overduidelijk designkenmerken van zowel de Arteon als de grotere Chinese broer van het model, de Phideon. Op de motorenlijst zet Volkswagen in ieder geval een 1.4 en een 2.0 TSI. Laat je niet misleiden door het indrukwekkend ogende '380 TSI' achterop de zwarte Passat op deze foto's. Die versie heeft 'gewoon' een 220 pk en 350 Nm sterke 2.0 TSI onder de kap. Die 2.0 TSI is er ook met 186 pk. Ook komt de auto als plug-in hybride beschikbaar, een auto met een systeemvermogen van 211 pk en 400 Nm.

Ledkoplampen zijn standaard en de Passat NMS maakt kennis met Volkswagens digitale instrumentenpaneel. Op het dashboard is eveneens een 10,25-inch groot scherm waar te nemen.