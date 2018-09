Ook met viercilinders Nieuwe versies voor BMW Z4

Tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach maakte BMW de eerste details van de nieuwe Z4 bekend. Nu laat het merk meer weten over de versies waarin de auto beschikbaar komt.

In de laatste week van augustus stelde BMW de nieuwe Z4 aan de wereld voor, het Duitse gevolg van de samenwerking met Toyota die bij dat Japanse merk een nieuwe Supra als resultaat heeft. De Z4 werd als M40i gepresenteerd, een versie met een 340 pk en 450 Nm sterke 3,0-liter grote geblazen zes-in-lijn in de neus. Vandaag maakt BMW meer informatie bekend over de Z4, met name over de andere smaken waarin de auto beschikbaar komt.

De M40i is namelijk heus niet de enige Z4-versie die BMW op de leveringslijst zet. Zo komt er een sDrive30i beschikbaar én een sDrive20i, beide exemplaren met een geblazen viercilinder in de neus. De sDrive30i is 258 pk en 400 Nm sterk terwijl de sDrive20i over 197 pk en 320 Nm komt te beschikken. Het vermogen wordt in beide gevallen naar de achteras gestuurd. De sDrive30i lanceert zichzelf in 5,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De sDrive20i heeft voor hetzelfde klusje 6,6 seconden nodig. Schakelen gaat in alle gevallen met een 8-traps Steptronic Sport-transmissie.

De bagageruimte van de Ze meet 281 liter, 50 procent meer dan bij de vorige Z4, een hardtop. De sDrive30i is standaard uitgerust met Vernasca-lederen bekleding. Een windscherm is bij alle versies standaard. De

BMW biedt de Z4-koper keuze uit negentien carrosserekleuren. De stoffen kap is in zwart uitgevoerd en is optioneel leverbaar in antraciet met zilverkleurige accenten. De kap laat zich bij snelheden tot 50 km/h openen en sluiten in tien tellen.

De Z4 beleeft tijdens de Autosalon van Parijs zijn Europese publieksdebuut en moet in maart 2019 op de markt komen.

