Dakloze Supra-broer debuteert in Pebble Beach Dít is de nieuwe BMW Z4!

Het onder de pet houden van de nieuwe Z4 is niet BMW's meest succesvolle onderneming geweest. De auto verscheen diverse keren in volle glorie op internet, maar nu is het moment daar dat BMW de auto zelf mag onthullen. We presenteren: de volledig nieuwe Z4!

Het Concours d'Elegance van Pebble Beach is het podium waarop BMW vandaag de nieuwe derde generatie Z4 presenteert, een auto die samen met Toyota is ontwikkeld en waarop laatstgenoemde zijn nieuwe Supra baseert. Waar de Supra puur en alleen als coupé beschikbaar komt, is de nieuwe Z4 in alle gevallen een roadster. Geheel volgens het bekende Z-recept, natuurlijk, maar er is een belangrijk verschil met z'n voorganger. BMW heeft het stalen vouwdak van de vorige Z4 in de prullenbak gegooid en geeft deze nieuwkomer weer een stoffen kap.

De overige onderdelen van de Z-traditie geven natuurlijk ook acte de présance op de laatste incarnatie van de Z4. De Concept Z4 die BMW exact een jaar geleden op hetzelfde exclusieve autofeestje in Pebble Beach presenteerde, gaf natuurlijk al een zeer goede indicatie van wat we van deze nieuweling konden verwachten en ook de diverse keren dat de auto te vroeg op internet verscheen, verkleinden de verrassing van vandaag al behoorlijk. BMW is nog niet erg vrijgevig met informatie, daarvoor bewaart het merk een tweede aandachtsmoment in september.

BMW schuift de Z4 in eerste instantie alleen als M40i naar voren, een auto met een 340 pk en 450 Nm sterke variant van de biturbo 3,0-liter grote zes-in-lijn in de neus. Het blok is dus niet identiek aan de zescilinder van bijvoorbeeld de X4 M40i, daarin levert de krachtbron immers 20 pk meer. De Z4 moet, afhankelijk van de gekozen uitdossing, 7,1-7,4 l/100 km verbruiken. BMW belooft overigens een gewichtsverdeling van 50:50, iets dat het merk ook over de volgende generatie van de 3-serie claimt. Omdat het een M Performance-model betreft, beschikt de M40i over elektronisch instelbare dempers, een M Sport-remsysteem en een elektronisch aangestuurd differentieel op de achteras. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h neemt 4,6 tellen in beslag. De topsnelheid ligt begrensd op 250 km/h. De Toyota Supra komt niet alleen met deze zes-in-lijn, maar ook met een van BMW afkomstige viercilinder beschikbaar. Het is nog de vraag of deze zo'n 265 pk sterke vierpitter ook in de neus van de Z4 belandt.

De Z4 wordt vooralsnog vooral als First Edition gepresenteerd, de bijna verplichte eerste serie die is volgehangen met extraatjes. De auto is Frozen Orange Metallic gespoten en heeft een antracietkleurige softtop. De zijspiegelkappen zijn met hoogglans zwarte lak afgewerkt en de 19-inch wielen zijn in twee kleuren gespoten. Het interieur is volgehangen met zwart leer en de stoelen zijn elektrisch verstelbaar. Een audiosysteem van Harman Kardon is opgetrommeld en BMW geeft de auto sfeerverlichting mee. Adaptieve led-koplampen met matrixfunctie zijn net als een head-up display én het digitale instrumentarium standaard aanwezig.

De BMW schittert nu in Pebble Beach, maar wie daar niet bij aanwezig is, kan de nieuwe Z4 volgende maand tijdens de Autosalon van Parijs van dichtbij bewonderen. De marktintroductie vindt plaats in de lente van volgend jaar. Prijzen volgen uiteraard later.