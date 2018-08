Zes-in-lijn uit CLS en S ook naar E350d Nieuwe dieselmotor voor Mercedes-Benz E-klasse

In april kondigde Mercedes-Benz en modeljaarupdate voor de E-klasse aan. De 350d verdween toen spoorloos, maar geen nood: de zescilinder diesel komt terug.

Bij het pakket aan kleine wijzigingen hoorde in het voorjaar de komst van de E300d, een viercilinderdiesel die met z'n 245 pk en 500 Nm ernstig in de buurt komt van de 258 pk en 620 Nm sterke 'oude' 350d. Deze 300d zou de honger naar diesel-pk's onder E-klasse-kopers dan ook moeten stillen na het verdwijnen van die V6, maar binnenkort krijgt Mercedes' middelgrote sedan opnieuw een zescilinder diesel aan boord. Daarbij wordt de V-motor vervangen door een zes-in-lijn, een beleid dat Mercedes de laatste tijd consequent toepast. De nieuwe zespitter kennen we al uit de S350d en CLS350d en levert 286 pk en 600 Nm.

Wanneer de E350d precies naar ons land komt is nog niet bekend en dus blijft ook de prijsstelling nog even onder de pet. De wijzigingen in het motorenaanbod van de E-klasse betekenen dat de E-klasse Limousine en Estate op dit moment alleen als E200, AMG E53, AMG E63, AMG E63 S, E200d en E220d op de prijslijst staan. Daarmee zijn er behoorlijke gaten in het gamma te vinden, maar die zal Mercedes in de komende maanden ongetwijfeld op weten te vullen.