Later vandaag officieel McLaren Speedtail nipt te vroeg in beeld

Slideshow

Een extravagante versie van de 'hyper-McLaren' Senna, de Speedtail, wordt vandaag officieel onthuld. Helaas voor de Britten vond iemand het nodig om een deel van de beelden nu al wereldkundig te maken en dus kunnen wij nu wakker worden met deze aanblik.

De afbeeldingen laten de Speedtail vanuit alle hoeken zien. Daardoor wordt goed duidelijk dat dit een ronduit bizarre auto wordt. De nieuwe top-McLaren grijpt doelbewust terug op de tijden van de legendarische F1 en dat is aan de buitenkant meteen te zien aan de gesplitste zijruiten. Het profiel van de auto is extreem langgerekt en de Speedtail doet z'n naam eer aan met een achterzijde die tot ver voorbij de achteras z'n wulpsheid demonstreert. De wielen verdienen een afzonderlijke opmerking, vooral omdat de voorste exemplaren zijn voordien van een bijzondere kap die ze vrijwel volledig afdekt. Hoe dit er in de praktijk uitziet, hopen we je binnenkort te kunnen vertellen.

Maar dan het interieur. Wie nog twijfelt aan de F1-genen van de Speedtail, wordt hier rap op z'n plaats gezet, en die plaats is precies in het midden. Net als de McLaren die in de jaren 90 de autowereld op z'n grondvesten deed schudden, neemt de Speedtail-bestuurder plaats tussen beide passagiers, die aanmerkelijk verder naar achteren zitten. Het dashboard is dan ook volmaakt symmetrisch. Het ontbreken van buitenspiegels wordt in het interieur opgevangen door schermpjes die beelden weergeven van aan de buitenzijde aangebrachte camera's.

De Speedtail wordt zoals gezegd later vandaag officieel onthuld; dan horen we hopelijk ook gedetailleerde technische specificaties. Wel is al duidelijk dat de auto over een hybride aandrijflijn beschikt die meer dan 1.000 pk levert en dat er 106 exemplaren worden gebouwd die stuk voor stuk minimaal 1,8 miljoen euro kosten. De Speedtail staat te boek als de GT-versie van de eveneens extreme Senna, die toch meer op circuitgebruik is gericht. Samen vormen de auto's de nieuwe Ultimate Series en volgen ze in die rol de P1 op.